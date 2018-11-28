拋售潮只過一半！大摩：明年熊市繼續 獲利溫和萎縮機率5成

馬斯克說特斯拉差點完蛋、比特幣一路暴跌、油價屢創新低等市場話題，對一些人來說，可能巴不得 2018 年快點結束，但一位華爾街分析師警告，2019 年熊市恐怕將繼續下去。

摩根士丹利分析師 Mike Wilson 報告指出，「現在大家對滾動熊市比較有共識了，更重要的是，價格上也已更反映出來了，因為預估本益比 (Forward P/E) 自高點到谷底一共跌了 18%，簡而言之，這頭熊已對價格造成 90% 的損害，雖然如此，我們卻還只撐過了 50% 的時間。」

先前股市還在歷史高點水準時，Wilson 是少數幾位準確預測到近期股市就會退潮的市場觀察者之一。

「這隻滾動的熊對今年所做的一切已經累了，但他恐怕只是休息一下，而不是冬眠去了。2019 年數字還會再下降一些才算這熊市最後一波，只是屆時我們不會像 2018 年經歷的那幾個階段那樣痛苦。」

對 Fed 緊縮政策的恐懼，以及中美貿易摩擦引發股市下挫，截至週二，在經歷 10 月和 11 月的股市拋售後，今年道瓊指數和 S&P 500 全年報酬率均已經轉至負報酬。

紫：道瓊指數 藍：S&P500 圖片來源：investing.com

該分析師預期 2019 年將把今年歷史重演一次， S&P 500 目標價 2750，全年大部分時間會鎖在 2650 至 2800 區間。

「2019 年可能是長期牛市週期性盤整的另一年，意味著會有更多區間交易和波動市場，如果市場在這一年均貼近我們的牛市目標，也貼近熊市目標，這不會令我們意外，但我們的基礎情況是年度中間，而不是終點。」

Wilson 預期，最糟糕的情況是大盤股指下降至 2400 低點，如果順利的話則上升至 3000 點。然而，雖然他認為 2019 年大致上就是 2018 年重新走一回，但背後推動市場的力量並不相同。

他表示，今年儘管獲利成長強勁，但特徵卻是估值偏低，可是明年恐怕成長會令人失望且估值受壓抑，因為經濟成長放緩且通膨壓力上升。

「我認為，明年獲利溫和萎縮的機率在 50% 以上，定義是 S&P 500 EPS 有 2 季年率成長是負值。」

但獲利令人失望帶來的傷痛會被 Fed 抹平，因為 Fed 可能在 6 月之前收斂其鷹派立場，停下升息腳步。

Mike Wilson 這樣的預測適逢 Fed 副主席 Richard Clarida 週二發表演說，在 12 月升息之前，他稱 Fed 會逐步升息但維持彈性，「因為貨幣政策不是走在預設的路線上。」

Wilson 投資建議

因此，他建議投資者焦點放在價值型股票，即基本面良好但價格低於同業的股票。

他也調升消費必需品股的評級至「加碼」，並指出他的團隊仍「適度」偏好大型股勝過小型股。