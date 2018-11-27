〈分析〉大摩2019前瞻：美股降評至「減持」美經濟估大幅放緩

摩根士丹利 (Morgan Stanley) 在本週發布的報告中，將美股的評級調降至「減持」，該行分析師認為美國經濟增長將出現大幅放緩情況，認為明年新興市場資產表現將比已開發國家或美國資產優異。

大摩分析師 Andrew Sheets 在報告中指出，他預測美國經濟將大幅放緩，同時全球通膨將回升，將使貨幣政策維持緊縮情況，他呼籲客戶出售債券型商品，並購入新興市場資產，同時增加現金持有量。

2018 年金融資產表現由「滾動熊市」定義，該行分析師認為，2019 年將是資產表現「轉向」的一年。

與許多華爾街共識不同，Andrew Sheets 點出以下 6 點市場主要變化；

美元將走弱

美國與歐盟間的利率差異將縮小

新興市場表現優於大盤

美國股市表現不佳

新興市場主權債表現優於美國高收益債

價值股表現會比成長股好

2019 年全球總體經濟前景

摩根士丹利策略師預測，明年全球將持續面臨經濟增長放緩的情況，通膨將攀升，而貨幣政策將趨緊。而明年將出現最不同的情況在於美國的表現，尤其相對於全球的增長、通膨與政策變化。

該行策略師認為，明年美國和已開發國家的增長皆將放緩，預期美國聯準會 (Fed) 在年中暫緩升息步伐，但歐洲央行和日本央行的政策將變得較為鷹派，美元將因此走弱。

同一時間，中國的寬鬆政策將開始逐漸看到效果，如減稅、增加財政赤字與發行地方政府債等措施。在中國經濟回溫帶動下，較看好新興市場表現。

聯準會將暫緩升息，中國的寬鬆政策開始展現成效

央行的量化緊縮 (QT) 政策



摩根士丹利預期，2019 年全球央行將從量化寬鬆轉向量化緊縮，聯準會於 2017 年開始縮減資產負債表，但日本央行和歐洲央行的資產負債表今年仍在擴張；根據該行預測，BOJ 和 ECB 將在明年加入縮表行列。

明年各央行資產負債表情況

全球經濟增長優於美國



摩根士丹利預測明年上半年開始，全球經濟增長的表現將開始優於美國經濟增長，聯準會預期在 3 月和 6 月分別升息 1 碼後，會暫緩升息步伐。同一時間，BOJ 和 ECB 的緊縮力道可能大於市場預期。

美國經濟增長與全球增長比較

美元

由於聯準會預期將放緩升息步伐，可能會使美元廣泛性的走弱，其他已開發國家貨幣與新興市場貨幣將走升，大摩預測明年美元將比 2017 年峰值低上 1.1%。

大摩預期美元將走弱

美股

當美元走弱時，美股通常表現不佳，且在 GDP 增長率下滑與企業每股純益 (EPS) 增長下跌情況下，大摩將美股下調至減持 (Underweight)。

該行並認為價值股表現將優於成長股。