股價暴跌30%！獵豹行動捲入廣告欺詐案

涉廣告欺詐的消息傳出後，不到一天，獵豹行動市值蒸發接近三分之一。

美東時間 11 月 27 日周二，在美上市的軟體開發商獵豹行動股價小幅高開約 0.4%，後直線下跌，盤中跌破 5.6 美元，日內跌幅超過 30%。

在此之前，美東時間本周一，美國媒體 BuzzFeed 文章提到，獲得一份應用分析和歸屬公司 Kochava 的報告，其研究發現，八款在 Google Play 電子商店非常受歡迎的安卓 App 利用用戶權限，捲入一宗廣告欺詐中，可能有數百萬美元的廣告收益被竊取。

文章稱，上述熱門 App 合計下載量超過 20 億，其中七款都屬於獵豹行動，另一款屬於總部設在矽谷的中國公司 Kika Tech，而該公司曾在 2016 年接受獵豹行動的大筆投資。

Kochava 發現，獵豹行動和 Kika 的 App 追蹤用戶下載新 App 的時間，並利用這些數據稱是自家的 App 促使用戶下載了新 App，用這種點擊刷量的作弊方式騙取廣告收益。

Kochava 的客戶分析主管 Grant Simmons 評價稱，沒有什麼別的說辭，這種行為就是盜竊。一些公司的的確確在大規模這麼幹，不是公司里隨便某個人的行徑。

獵豹行動周二發布聲明稱，公司十分重視該問題，正在與所有 SDK（軟體開發工具包）提供商進行溝通，以調查這些指控。

獵豹行動將阻止整合到其應用中的任何 SDK 從事非法活動，如果發現存在欺詐行為，將終止與 SDK 提供商合作。獵豹行動幾乎與所有的主要廣告平台合作。每家平台都通過其自家 SDK 與獵豹行動的應用相整合，顯示哪些廣告由 SDK 決定。SDK 和第三方仲裁平台共同決定應用程序安裝的屬性，獵豹行動應用本身並未參與其中。



安卓手機的 App 點擊作弊並不鮮見。今年 10 月 23 日的谷歌官方部落格文章稱，正在進行廣泛的內部系統篩查，打擊數位廣告生態系統的不法流量。據谷歌估算，谷歌廣告商在所有 App 和網站蒙受的這類損失接近 1000 萬美元。