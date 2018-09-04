劉強東回國現身 獵豹行動或與小米合併

熱點新聞

• 美團更新招股書：今年前四月營收 158 億年增率翻番

周二，美團在更新後的招股書中披露，截至 2018 年前四個月，美團實現營業收入 158.24 億元，較 2017 年前四個月的營業收入 81.19 億元翻了近一倍。但排除優先股的特殊會計處理後，美團經調整虧損凈額為 20 億元。

• 電商法出世 激烈博弈後平台責任由重變輕

據財經周二消息，3 次公開徵求意見、4 次審議，經過各方利益的反覆拉鋸和博弈，電商法最終落定。從「連帶責任」到「補充責任」再到「相應的責任」，幾經搖擺，平台責任條款終被模糊處理。

• 滴滴出行啟動安全大整治 9 月 8 日至 15 日暫停深夜服務

滴滴出行宣布將於 2018 年 9 月 4 日啟動安全大整治，9 月 8 日 23 點至 9 月 15 日凌晨 5 點期間在中國大陸地區暫停提供深夜 23：00-5：00 時間段的出租車、快車、Uber、優享、拼車、專車、豪華車服務。

• 矽谷巨頭印度「開戰」！谷歌調整策略應對 Facebook 挑戰

谷歌 CEO 透露，為加強在印度市場與 Facebook 的競爭，谷歌調整了印度發展策略，試圖通過更好的廣告工具和更多本地化服務吸引客戶，目前已有成效，印度消費者在谷歌服務上花費的時間有所增加。據悉，2018 年 Facebook 和谷歌分別在印度創收 9.8 億美元、10 億美元。

• 京東盤前跌超 4% 劉強東已回國現身

周二是劉強東案曝光之後首個美股交易日，受到此前負面消息的影響，京東周二美股盤前一度下跌約 4.5%。

• 獵豹行動私有化 疑似為了與小米集團合併

獵豹行動私有化的主導方有可能為同屬「雷軍系」旗下的小米集團，通過收購整合獵豹行動（CMCM）成為一家真正的網路企業，業務上可形成較大的協同效應。

周二，獵豹行動美股盤前一度漲近 9%。

投研觀點

• 如何看待愛奇藝關閉前台播放量？

中信證券傳媒分析師肖儼衍認為，隨著播放量宣傳作用越來越明顯，前台播放量與有效播放量差距越來越大。愛奇藝關閉前台播放量是在片方和用戶間選擇了用戶，也更進一步驗證網路影音平台「用戶驅動內容」的大邏輯。

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