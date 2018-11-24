亞馬遜帶動「黑五」感恩節購物狂潮席捲全球

可能只有美國在慶祝感恩節，但黑色星期五正在成為全球的重大事件。

往年美國購物者在感恩節後的第二天衝進各家提供大幅折扣的零售商店面，展開假日購物季節，這是個讓零售商「獲利」的事件。

現在，跨國零售商越來越多地利用感恩節後的星期五作為吸引全球各地渴望交易的購物者的機會。

在英國倫敦東部 Tilbury 的亞馬遜 (AMZN-US) 配送中心內，貨架上擺放著從濾水器到最新樂高積木遊戲的所有東西，為繁忙的周末銷售做準備。截至 23 日上午，亞馬遜表示英國購物客戶已經明顯處於「創紀錄水平」，自午夜以來已經採購了 10 萬件玩具和 6 萬件美容用品。

英國亞馬遜地區運營總監 Jonatan Gal 表示，「我們當然提早為最忙碌的日子做好準備。」

在今年的購物假期期間，亞馬遜在英國僱用 2 萬名季節性員工。Gal 表示，該公司全年都在準備確保購物季開始時營運順利進行，「我們知道客戶都想希望收到產品越快越好。」

研究公司 eMarketer 最近的報告顯示，英國和北歐國家的消費者是黑色星期五最狂熱的買家。報告指出，「儘管跡象顯示黑色星期五狂熱可能在美國開始消退，但歐洲大部分地區對購物假期的興趣正在增加。」

網路購物的便利性意味著客戶無需休息一天即可享受折扣優惠。普華永道諮詢公司 (PwC) 10 月的報告顯示，英國購物者將在黑色星期五和網購星期一之間平均花費 234 英鎊 (300 美元)。估計有 45% 的購物者會在電腦上進行網路購物，而 26% 的購物者會上門採購。

黑色星期五和網購星期一的銷售也在法國起飛，因為消費者開始接受傳統法律指定的夏季和冬季促銷期之外的折扣。

Adobe 估計，48% 的法國消費者將在今年的網購周末期間購物。這種熱潮也蔓延到歐洲其他地區，包括義大利、西班牙和德國等主要市場。在亞洲，日本和印度等國家也開始在這段時間內出現亞馬遜等零售商的優惠購物交易。

但是一些活動人士也利用這個購物假期抗議亞馬遜配送中心的非人道工作條件。 英國 GMB 聯盟週五 (23 日) 在全國各地舉行多場抗議活動，地點選在 Rugeley、Swansea、Peterborough、Milton Keynes 和 Warrington 等地的倉儲中心。預計西班牙和義大利也將跟進。

亞馬遜英國分部發表聲明指出，不安全工作條件的說法是錯誤的，「根據英國政府的健康與安全執行官的說法，亞馬遜的職場傷害平均比英國其他運輸和倉儲公司少 40%。」

聲明表示，「我們鼓勵每個員工將我們提供的薪資、福利和工作條件與其他業者進行比較，並可參加我們每天在英國各中心提供的公共旅遊，親自體驗一下。」