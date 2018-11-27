新世界發展(00017-HK)附屬擬以47.8億收購廣州地塊

新世界發展(00017-HK)公佈，於2018年11月27日，該公司間接全資附屬公司買方在公開招標中就收購事項中標後，與賣方訂立收購協議，據此，買方同意向賣方收購目標公司總股權的65%及股東貸款，總代價為人民幣47.8億元。

目標公司為根據中國法律於2017年12月5日註冊成立的公司，主要從事房地產開發及經營。在2018年4月16日，目標公司與廣州市土地開發中心就廣州市土地開發中心代表廣州市國土資源和規劃委員會向目標公司移交該地塊(一幅位於中國廣東省番禺區鍾村街漢溪村BA0904007地塊)簽署交地確認書。

該地塊上之發展項目總用地面積為70,936平方米，可建設用地面積為58,027平方米，將包含總建築面積為290,135平方米作銷售及投資用途之綜合商住項目。該發展項目處於廣州漢溪長隆地鐵站上蓋，是廣州南部重要的交通、物流、人流及信息流的交換樞紐。座落於已開通的廣州地鐵3號線、7號線及在建的佛莞城際軌道之交匯處，該項目連接珠江新城、廣州南站、亞運城、廣州大學城及萬博商圈等核心區域，地理位置優越，人流暢旺。收購事項乃該公司於大灣區之又一戰略部署。秉承TheArtisanalMovement之工匠精神，該公司將充分發揮其多元產業和綜合商業運營的優勢及豐富資8源，與賣方攜手將該項目打造成爲廣州南部智能商住綜合體之標桿併推動該區域配套設施的升級。

董事認為，收購協議之條款屬公平合理，收購協議及其項下擬進行之交易(包括收購事項)乃經公平磋商後訂立及按一般商業條款釐定，併且符合該公司及其股東之整體利益。