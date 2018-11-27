〈國泰金經濟調查〉留意明年景氣轉弱風險 近3成民眾估明年GDP恐跌破2

國泰金控 (2882-TW) 今 (27) 日發布 11 月國民經濟信心調查結果，景氣展望樂觀指數下滑，留意明年景氣轉弱風險，有近 3 成民眾認為明 (2019) 年經濟成長率 (GDP) 的估值可能會跌破 2%，比主計處預測悲觀。

國泰金表示，最新景氣對策信號分數僅 22 分，燈號轉為黃藍燈；景氣領先指標續下滑，顯示當前景氣動能擴張力道轉弱。本月的景氣現況樂觀指數持續受到相關經濟數據的影響，而明顯下滑至 - 46.7 的水準，為 2016 年 3 月以來的新低，所幸景氣展望樂觀指數僅小跌至 - 32.7，並未跌破今年低點。

此外，民眾的就業展望樂觀指數與薪資上漲預期指數也表現疲弱，在經濟信心與就業信心陰影持續壟罩下，大額消費意願指數連續兩個月小降至 - 5.7 的水準，須留意明年景氣動能轉弱的風險。

國泰金指出，主計總處在 8 月時首次預測 2019 年經濟成長率 2.55%，本月調查民眾對於 2019 年經濟成長率的預期，結果顯示平均預期值為 2.2%，且有 28% 認為可能會跌破 2%，較主計總處的預測略偏保守。

在通膨預期方面，主計總處首次預測的 2019 年通貨膨率為 0.93%，調查結果顯示，有 65.1% 的民眾認為明年通貨膨脹率會超過 1.0%，平均通膨預期值為 1.1%，略高於主計總處的預測值，也顯示民眾擔憂明年通膨上升。

