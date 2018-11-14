敬鵬改善製程 毛利率將在Q4回升

敬鵬 (2355-TW) 4 月桃園平鎮廠 P2、P3 廠發生大火，至今現場仍遭部分封鎖，公司前 3 季財報出爐，稅後純益 79 萬元，已達損益兩平，本業營運及獲利將走出第 3 季谷底，隨著原本 P2、P3 廠調配產能的問題逐步解決，第 4 季毛利率將走穩，明年第 1 季將回到常軌，另外泰國 DRACO 廠虧損也在明顯縮減，整體營運將逐步向上。

敬鵬汽車板產量占全球市場超過 1 成，第 3 季營收 49.66 億元，毛利率 11.22%，季減 0.45 個百分百分點，年減 2.42 個百分點，稅後純益 4.8 億元，較第 2 季轉虧為盈，年減 1.62%，單季每股純益 1.21 元。

敬鵬累計前 3 季營收 157.59 億元，毛利率 10.71%，年減 3.69 個百分點，稅後純益 79 萬元，已呈現獲利。

敬鵬主管指出，第 3 季毛利率下滑到 11.22%，是因平鎮廠 P2、P3 廠損失 15% 產能並進行調配，調配過程中發生間產能不相匹配的問題，在公司進行調整之後，此問題在第 4 季可望獲得抒解，並可望在明年第 1 季引導至正常表現。

也就是說，敬鵬毛利率可望在第 4 季脫離 11.22% 谷底逐步回升，明年第 1 季回到常態。

敬鵬在前 3 季財報中已認列平鎮廠 P2、P3 廠發生火警的財產損失 12.11 億元，估全部獲得保險理賠金額將在 8.2 億元到 13 億元之間，敬鵬第 3 季已收到理賠金額 3.5 億元，並認列在第 3 季財報中。

公司指出，平鎮廠 P2、P3 廠發生火警之後，目前仍有部分現場遭封鎖，無法完全進行現場清理或鑑定損失，第 4 季估沒有保險理賠的收入。至於敬鵬第 4 季營運，法人估營收將與第 3 季的 49.66 億元持平或向上。

敬鵬泰國 DRACO 廠虧損也在明顯縮減中，認列的 DRACO 廠在第 3 季下降到 4500 萬元，低於第 1 季的 6500 萬元及第 2 季的 8800 萬元，整體營運將有激勵效果，敬鵬在完全掌握泰國 DRACO 廠的經營權後，也積極投入改善生產及設備。

敬鵬說明，就前三季的產品應用比結構來看，汽車校占 70%，消費電子占 12%，工業控制占 12%，網通產品占 4%，其他為 2%。