〈敬鵬法說〉去年奪全球汽車板廠龍頭 明年盼營運重回成長走勢

敬鵬 (2355-TW) 去 (2017) 年汽車板出貨金額 5.84 億美元，打敗日本大廠 CMK，躍居全球汽車板龍頭，市占率高達 9.1%，敬鵬指出，桃園 P2、P3 廠發生大火後，至今部分現場仍遭封鎖，公司藉改善泰國廠生產，並新建常熟新廠投產彌補，預期明年可恢復成長動能。

敬鵬去年汽車板市占率居冠，近來健鼎 (3044-TW) 快速成長，排名進入第 7，全球市占 4.8%，隨著敬鵬常熟廠及泰國廠產能擴充，預計平均單月營收，將逐步從 17 億元起跳。

敬鵬發言入蕭公彥今 (27) 日在法人說明會中指出，4 月桃園平鎮 P2、P3 廠發生大火，至今部分現場仍遭封鎖，公司積極改善泰國廠生產規模、並新建常熟新廠投入營運，盼明年可恢復成長的動能。

蕭公彥指出，敬鵬不追求營收快速成長，而是以追求獲利正常發展為主。前 3 季稅後純益 79 萬元，已達損益兩平，第 4 季毛利率將走穩，明年第 1 季生產將回到常軌，可望迎接第 2 季起的汽車板市場復甦趨勢。

蕭公彥說，敬鵬第 3 季毛利率下滑到 11.22%，是因平鎮 P2、P3 廠損失 15% 產能，公司租用廠房加上既有桃園廠進行調配，調配過程中發生產能不相匹配的問題，在進行調整之後，第 4 季問題可望獲得紓解，並可在明年第 1 季恢復正常營運。

也因此，敬鵬單季毛利率，第 4 季可望脫離 11.22%，從谷底逐步回升，明年第 1 季將回常態。

敬鵬今年前 3 季產品應用結構，其中汽車板占 70%，消費電子占 12%，工業控制占 12%，網通產品占 4%，其他為 2%。