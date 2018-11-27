〈2019景氣展望〉美中貿易戰成最大變數 明年台灣出口面臨嚴峻挑戰

美中貿易戰火越演越烈，恐衝擊台灣明 (2019) 年經濟成長，台灣經濟研究院研究六所所長吳孟道認為，在美中貿易戰「趕出單效應」挹注下，到年底出口可望持續成長，但明年恐因貿易戰短期因素消退，出口將面臨嚴峻挑戰。

吳孟道今天出席 KPMG 安侯建業讀書會，針對明年全球景氣展望暨美中貿易戰台商因應對策發表專題演說，他會後受訪時，針對美中貿易戰對我國出口表現做上述表示。

美國預定明年 1 月 1 日起，針對中國進口、價值 2,000 億美元商品的稅率，從 10% 提高至 25%，這也讓廠商趕在新稅率生效前，加快生產腳步，進而帶動業績成長，以航運來說，在趕出單效應下，營運就呈現「淡季不淡」的效應。

根據財政部統計，今年 10 月出口值 295.7 億美元，創歷年單月第 3 高，年增率 7.3%，全年出口確定將創新高，並超越 2014 年的水準刷新歷史紀錄。

媒體提問，在美中貿易戰影響下，是否將影響明年出口表現？吳孟道對此表示，如果 25% 新稅率生效，恐影響明年出口表現。

吳孟道進一步指出，台灣今年出口持續成長，主要是受到美中貿易戰，廠商趕在新稅率生效前趕著出貨所致，在「趕出單」短期效應結束後，加上美國放話要對在中國生產的蘋果手機與筆電課徵 10% 稅率，這恐怕對台灣的蘋果供應鏈廠商造成更大的衝擊，上述因素讓明年出口表現「不太樂觀」。