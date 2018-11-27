大陸一行兩會聯手 力求完善金融機構監管

中國人行 (PBoC)、銀保監會、證監會今日聯合發布《關於完善系統重要性金融機構監管的指導意見》，以應對金融風險升溫的危機。

據《指導意見》顯示，中國人行會同了銀保監會、證監會，定期對系統重要性金融機構開展壓力測試，而根據壓力測試結果，視情況對系統重要性金融機構提出額外的監管要求，或採取相應監管措施。

該《指導意見》將兩條途徑，以完善系統重要性金融機構監管：一方面，對系統重要性金融機構制定特別監管要求，以增強其持續經營能力，降低發生重大風險的可能性。相關部門採取相應審慎監管措施，確保系統重要性金融機構合理承擔風險、避免盲目擴張。

此外，建立系統重要性金融機構特別處置機制，推動恢復和處置計劃的製定，開展可處置性評估，確保系統重要性金融機構發生重大風險時，能夠得到安全、快速、有效處置，保障其關鍵業務和服務不中斷，同時防範 「大而不能倒」 風險。

《指導意見》提出，在最低資本要求、儲備資本和逆週期資本要求之外，針對系統重要性金融機構提出附加資本要求和槓桿率要求，報金融委審議通過後施行。根據行業發展特點，人行可會同銀保監會、證監會視情對高得分組別系統重要性金融機構提出流動性、大額風險暴露等其他附加監管要求，報金融委審議通過後施行。

中國人行指出，下一步，各相關部門將按照職責分工，認真貫徹落實《指導意見》的各項要求，積極推動相關實施細則盡快出台。被認定具有系統重要性的金融機構應當按照《指導意見》及相關實施細則的規定，依法合規開展相關經營活動。