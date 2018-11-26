人行副行長：監管金融控股公司 嚴把市場准入關

中國金融控股集團的亂象已經引起監管機構的高度重視。中國人行 (PBoC) 副行長朱鶴新於上週五 (24 日) 指出，金融控股公司的監管重點是嚴把市場准入關，明晰股權結構，完善公司治理，強化資金來源真實性監管和資本充足率監管，管控關聯交易，完善「防火牆」制度。

朱鶴新在首屆光大 - 光華金控論壇上做此說明。他表示，金融控股公司通過集團整體的資源配置、綜合服務和風險管控，滿足各類企業和消費者對多元化金融服務的需求。若保持簡單、清晰、可識別的股權結構和公司治理架構，有利於隔​​離不同行業的風險，符合現代金融監管要求。

朱鶴新認為，目前金融風險呈現跨機構、跨行業、跨市場的複雜狀態。一些金融控股公司野蠻生長，盲目向金融業擴張，將金融機構作為「提款機」，風險不斷累積和暴露，但相應的金融監管制度尚不完善。

陸媒報導認為，目前金控集團監管辦法落地已指日可待。辦法將首次要求金控公司必須獲得央行頒發的牌照，持牌經營。

市場預期，民營金控集團將是此次金控公司管理辦法的重點規範和整治對象。

朱鶴新表示，金融控股公司在世界範圍內具有廣泛實踐，當前中國正處於經濟結構調整和轉型升級的關鍵時期，金融控股公司發展的機遇和挑戰並存。

央行日前發佈的《中國金融穩定報告（2018）》指出，在分業監管體制下，金融控股公司的監管主體不明確，存在監管盲點，金融控股集團的風險還在加速積累和顯現，迫切需要明確監管主體，推出監管規則，將金融控股公司納入監管。