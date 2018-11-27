高雄概念股非一日行情 3檔飯店股續亮漲停燈

鉅亨網記者王莞甯 台北 2018年11月27號12點7分

由於市場看好，高雄市長當選人韓國瑜將振興高雄經濟和觀光，高雄概念股並非一日行情，今 (27) 日持續發酵，其中，華園 (2702-TW) 盤中續攻漲停板，國賓 (2704-TW) 因愛河旁有據點受到拉抬續漲半根停板，另外，具低基期的六福 (2705-TW) 和高野 (2736-TW) 也順勢表態維持漲停板。

韓國瑜選前的政見「我的觀光政策沒圍牆」，在其當選後，傳出接待陸客團的台灣地接社已被大陸組團社要求，設計以高雄為主的行程，並指定要將「三山」排在景點中。

除了大批的觀光客可望湧入高雄，法人看好其他藍營執政的縣市也可望跟著受惠，低迷已久的觀光業有望跟著被「翻轉」。

從基本面來看，華園除了擁有位於六合夜市和愛河中心點的國際觀光飯店，日前才開出高雄草衙館，擁有 96 個房間，一旦觀光客增加，後市成長力也不容小覷。

另一方面，華園長期在美國加州經營，目前擁有 4 個據點，隨著耶誕假期旅遊旺季到來，樂觀看淡位於迪士尼樂園、魔術山景點的兩家渡假型飯店業績挹注。

六福雖無據點位於高雄，但由於股價處在低基期，旗下又有六福村，一旦觀光客源增加，營運同步看漲。

六福除了既有據點的經營，最新動態是開賣館內餐飲品牌的冷凍食品，已在實體通路家樂福以及線上的好吃市集，營運逐漸回穩可期。