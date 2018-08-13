華園美國飯店近17億元交易案宣告破局 股價重挫跌停

華園 (2702) 近 17 億元的美國飯店交易案宣告破局，以目前股本計算，位於美國加州迪士尼樂園旁的 Residence Inn Anaheim 旅館交易案，原可認列 5399 萬美元 (約新台幣 16.7 億元) 處分利益，然華園於上週五 (10 日) 晚間宣布，因買方資金籌措困難、談判未果，因而終止交易。交易案落空，也重挫華園今日股價，開盤股價直接殺入跌停鎖死，來到 25.65 元，跌幅 9.84%。華園原以 6200 萬美元處分美國 Residence Inn Anaheim 旅館，預計處分利益為 5399 萬美元，預計於 10 月 15 日前收取剩餘價款，而以目前股本計算，約可貢獻每股稅前盈餘 16 元，將可拉升今年 EPS 大躍進，而此消息一出，也激勵華園股價應聲大漲，由 15.2 元一路飆升站上 35.15 元，而後股價拉回，10 日收盤下跌 6.87%，以 28.45 元作收。



華園指出，買方應於 7 月 23 日前確認是否交割，然因買方在資金籌湊及買方多方合資人意見未能整合，後提議以提高存入簽約金方式，一再磋商降低價格，至 8 月 2 日才向代書取回簽約金並確認無意進行買賣。



華園表示，此期間也與其他買主接洽，新買主原表示有購買意願，但經多次協商仍未能達成交易條件，後仲介於 8 月 10 日告知無法達成交易價格，故終止出售交易，已於 8 月 2 日將簽約金 100 萬美元退還買方，因本次出售交易尚未認列相關損益，故終止旅館交易對公司財務業務並無重大影響，未來將會在符合交易條件下持續尋找買主。