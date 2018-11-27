滬深兩市橫盤震蕩滬指漲0.42% 5G概念表現活躍

11月27日早盤，滬深兩市股指雙雙高開，滬指早盤均在平盤線上方維持震蕩走勢，隨後小幅回落後稍顯分化。創業板指走勢大同小異，隻是相對較強，盤中一度上漲逾1%。臨近上午收盤，指數衝高後再度走低，之前衝高科技股小幅回落。昨日活躍的機場航運、基因概念股開始回調，同時5G板塊較為活躍，創投則表現分化，個股總體漲多跌少。

截止午間收盤，滬指早盤收報2587.01點，漲0.43%，成交額586億;深成指早盤收報7656.53點，漲0.53%，成交額864億;創業板早盤收報1317.75點，漲1.03%，成交額263億。

截至滬深股市午間收盤，滬股通淨流入3.6億，深股通淨流入0.79億。

從盤面上看，5G概念表現較強，網絡直播、數字中國、國產航母等板塊漲幅居前，其他板塊表現較為一般。福建自貿區、機場航運、水泥、自貿港等板塊跌幅居前。

消息面上，全國與網絡有關的機構全面進軍5G。29日起，在全國範圍内試商用VoLTE高清語音通話，用戶可以實現網絡傳輸數據與語音業務在同一網絡下的統一，在打電話的同時能夠實現4G網絡下的上網、刷視頻、玩遊戲等。

天鼎證券認為， 昨日大盤繼續小幅下探，但成交量嚴重縮量，顯示經過上週五的空頭放量釋放，昨天空頭出現明顯衰竭;技術面上，個股操盤繼續下探，但是已經進入數值為20 的低風險區了，市場有望進入築底反彈期了，支撐位方面0.382處2546附近。綜合分析來看，市場縮量運行表明市場的抛壓併不大，短期行情有望展開修復行情，操作上穩健者以觀察為主。