萬達電影重組修訂 延長業績承諾期限至4年

復牌半個月後，萬達電影 (002739-CN) 再次修改了重大資產重組預案。

11 月 26 日晚間，萬達電影連續發布將近 40 則公告，其中包括修改後的重大資產交易預案以及對交易所的更新版回覆函。

在修訂方案中，萬達電影方面進一步確認收購萬達影視的交易價格，以及延長業績承諾時間至 4 年，並將利潤承諾總額調整為約人民幣 40 億元。

萬達電影分別在 2016 年 5 月、2018 年 6 月以及 11 月初，發布過三版關於萬達影視的重組方案。11 月 26 日晚發布的修訂稿則是在第三版方案的基礎上，作出了更多細節上的調整與更新。修訂方案中，明確交易價格為人民幣 106.51 億元。

此外，修訂方案還新增了莘縣融智、林寧兩個補償義務主體，並且將業績承諾時間延至 2021 年，利潤承諾總額增至約人民幣 40 億元。

萬達影業先前長期間停牌後，於 11 月 5 日復牌，接下來就是連 4 根跌停板。截至 26 日收盤，萬達電影收於人民幣 21.55 元，相較停牌前的 34.56 元縮水近 4 成。

萬達電影方面曾指出，通過本次交易，公司主營業務將擴展至電影和電視劇的投資、製作和發行，以及網絡遊戲發行和運營領域，建成集院線終端平台、傳媒營銷平台、影視 IP 平台、線上業務平台、影遊互動平台為一體的五大業務平台，向國內領先的泛娛樂平台型公司的目標更近一步。

不過，自今年 8 月以來，涉及到影視行業的併購重組，今年僅放行了帶有官方背景的芒果 TV 注入快樂購一例。意味著萬達影視的重組案，在監管之下，仍存在不確定性。

萬達電影今天開盤大漲後，漲勢隨時間減少，至上午 11:26，漲幅為 1.67%。