開發金出售南京東路總部、證交所持股 賣樓收益初估80億元

開發金 (2883) 活化資產、處分非核心投資，昨 (26) 日宣布出售南京東路企業總部整棟大樓，暫定 2020 年搬遷至新總部，開發金原來北市南京東路五段總部大樓屋齡 32 年，帳列成本不到 5 億元，經鑑價估預估處分收益約 80 億元；另外，亦決議出脫 4.86 萬餘張台灣證交所持股，每股交易價格不低於 75.13 元，交易金額 36.51 億元，處分利益 3.5 億元。去年底，中壽董事長王銘陽接掌開發金總經理，確立處分非核心資產、投資的方向，開發資本董事會決定直接出售，而非規畫時程較久的都更作業，出售南京東路總部大樓，2020 年將搬遷至新總部。



除了要出售總部大樓，子公司開發資本持有的 4.86 萬餘張台灣證交所持股，根據法規規定，證交所股權交易對象只限於券商單家持股上限 5%，開發資本持股將近 7% 的持股，至少兩家券商來接手，根據推測子公司凱基證為潛在交易相對人之一。



目前凱基證券持有台灣證交所股票 1.38%，以持股上限 5% 推算，承接上限持股比重 3.62%，其餘 3% 多持股另覓券商接手。