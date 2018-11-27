誠美材昆山廠產能滿載 Q3本業轉盈 推出OLED圓偏光片

大陸 10.5 代線產能大舉開出，誠美材 (4960) 大陸偏光板接單成長，昆山廠產能滿載，第三季單季營收為 35.51 億元，季增率 49.44%，本業正式轉虧為盈，營益利益約 1.28 億元，目前還推出 OLED 圓偏光片，搶攻大陸 AMOLED 零組件商機。過去兩年 TV 面板跌價，壓抑零組件價格，伴隨大陸 10.5 代新產能大舉開出，加上新增產能有限，偏光板供需轉為吃緊，誠美材第三季營收 35.51 億元，毛利率也由負轉正，為 11.99%，營業利益 1.28 億元，營益率 3.61%，本業轉虧為盈，稅後淨利 4542 萬元，每股盈餘 0.07 元，累計前三季稅後淨損 5.11 億元，每股虧損 0.77 元，每股淨值為 16.12 元。



昆山奇材目前有一條幅寬 1.5 米的生產線，於去年中量產，產能拉升到 100 萬平方米，向日東技術移轉第二條 2.5 米新線預定明年下半年量產，台灣廠原有 4 條舊線，轉型做中小尺寸等高附加價值的產品；除了昆山廠之外，誠美材亦在西安設廠，同樣規畫 1.5 米、2.5 米幅寬兩產線，今年初動工建廠，預計 2020 年第三季完工量產，以供應 65 吋以上的超大尺寸 TV 面板偏光板。