【富邦期貨】全球金融市場日報



《台指期日盤走勢分析》

美國股市：歐盟同意英國的脫歐協議，加上義大利政府對預算案出現立場軟化的跡象，加上感恩節黑色星期五及網路星期一銷售推動零售股走揚，亞馬遜股價大漲超過 5%，領漲近來走勢疲弱的尖牙股反彈，半導體類股也在 Nvidia 及 AMD 股價大漲帶動下走高，那斯達克收漲 2.06%，費辦指數也上漲近 2%，道瓊指數上漲逾 1%，站回 5 日線之上。

台股觀點：美股創 2010 年以來最遭黑色星期五表現，不過台股早盤在台積電、大立光及鴻海同步走高領漲下，指數開高走高，蘋概股、被動元件以及矽晶圓族群也配合拉升，早盤指數一度站上 9800 點，並收復月線，不過國際市場不確定性仍高，上証指數在失守 2600 點之後持續疲弱，使得指數上檔賣壓偏重，國泰金領跌金控股，塑化股受油價衝擊疲弱，指數收盤上漲 1.01%，未能收復月線；晚間美股雖然大幅收高，不過川普在接受採訪時表示，美國極不可能推遲在明年將中國 2000 億商品的關稅自 10% 提高至 25%，且蘋果手機和筆電或許將課徵 10%，衝擊蘋果盤後股價下跌，目前市場皆關注週末 G20 川習會結果，川普難以掌控的性格會否對美中貿易協商投入變數，是短期需多加注意的風險因子，建議可多加利用台指期貨為投資部位進行避險。關注焦點：1) 11/30 G20 峰會川習會。

