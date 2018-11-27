【富邦期貨】全球金融市場日報

《台指期日盤走勢分析》

美國總統川普接受華爾街日報採訪時表示，美國極不可能推遲關稅，使得市場對於中美貿易戰擔憂再度升溫，帶動台股開盤隨即走跌，不過受到市場低接買盤進駐影響，推升前波跌幅較深之矽晶圓、被動元件及砷化鎵族群上漲，大立光及台積電亦受到拉抬由黑翻紅，終場台股小幅上漲 0.14%。

《國際金融市場焦點分析》

美國總統川普接受《華爾街日報》採訪時，表示美國「極不可能」推遲提高關稅，意味著明年 1 月 1 日對 2000 億美元中國輸美商品提高關稅 (至 25%) 勢在必行，加上中國今日公佈 1-10 月全國規模以上工業企業利潤總額年成長 13.6%，較上月再度出現下滑，引發市場對於 A50 指數恐慌再度出現，帶動 A50 指數期貨跌幅超過 1%。

《國際商品市場焦點分析》

歐盟同意英國的脫歐協議，義大利政府對預算案出現立場軟化的跡象，加上感恩節黑色星期五及網路星期一銷售推動零售股走揚，歐美股市同步反彈上漲，也支撐原油市場在上週五慘烈的拋售中稍作回復，近期油價的暴跌使市場臆測俄羅斯加入 OPEC 減產的行列可能升高，本週沙烏地阿拉伯和俄羅斯領導人將出席 G20 會議，強化了原油減產的預期，兩油期貨因此同步反彈走高。

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