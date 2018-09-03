宏全多家中長期訂單在手 營運動能添柴火

宏全 (9939) 去年第四季起將中國持股由 76.84% 增至 94.17%，使中國獲利貢獻加溫。除了加多寶、王老吉和可口可樂外，法人表示，宏全今年在中國的主要動能來自華潤怡寶瓶裝水訂單及新合作的藍劍集團，訂單包含礦泉水、高單價飲品植物蛋白飲訂單，上半年已交貨包材，漳州無菌廠預計第三季代工投產植物蛋白飲，成為今年營運新動能。法人指出，宏全與華潤怡寶簽訂中長期合約，今年第二季已於河南漯河廠投產 2 條 8 年保證量產線，目前累計合作產線達 9 條，其中 7 條為瓶裝水產線，今年上半年出貨量已超越去年全年表現，預計將於明年持續爭取華潤怡寶的包材訂單。



在台灣部分，今年的中長期訂單則包含可口可樂、蘆薈飲及維他露鋁箔包。法人提到，宏全與可口可樂熱充線代工簽訂 10 年保證量，而生產外銷中南美洲的蘆薈飲，年供應量則約 150-200 萬箱，維他露鋁箔包線則已於第一季投產，簽訂代工生產達 10 年保證量。



而在東南亞部分，法人則指出，緬甸 Loi Hein 廠代工生產 10 年保證量的 Life 品牌瓶裝水在第一季投產，而第二條產線也預計將於 2019 年投產，屆時年營收貢獻可望達 3 億元；在非洲方面，將在北非阿爾及利亞與第二大瓶裝水廠商 Saida 合作，宏全持股 49%、客戶持股 51%，預計明年第二季投產，屆時年營收規模將達 7-8000 萬元。