G20前夕資金觀望亞股市場 台股逆勢吸金連兩周獲外資買超

G20 峰會本周五 (30 日) 登場，川習會將成市場關注焦點，不確定因素讓資金卻步，上周整體亞股吸金動能略顯遲滯，僅台股、菲律賓與印尼等股市獲外資小幅買超，台股更連續兩周獲外資買超；南韓與印度，單周分別失血 7.25 億美元和 5.33 億美元。



摩根亞太入息基金產品經理張致寧指出，市場現在全心關注即將登場的 G20 中的「川習會」，儘管市場對美中兩國領導人會晤抱持樂觀其成的態度，但市場對於美中貿易歧見是否化解仍有疑慮。



儘管逆風消息不斷，但仍有三個市場在逆境中依然能吸引資金青睞，包括菲律賓股市上周吸金 1.89 億美元，單周漲幅高達 3.63%，高居亞股之冠；台股和印尼近期資金動能也相對穩健，分別連續兩周和連續三周獲外資青睞。



張致寧分析，新興市場基本面仍在，只是早先消息面壓抑股價表現，且亞洲國家財政體質普遍優於其他新興市場，即便是具有最大美元需求的雙印和馬來西亞，其經常帳與外匯儲備比起 2013 年明顯改善。



此外，亞股今年在回檔整理後，目前 MSCI 亞太 (不含日本) 指數股價淨值比低於 1.5 倍，較長期均值約低於 1 倍標準差位置。歷史經驗顯示，每當亞洲的股價淨值比落在 1.4 至 1.6 倍之間進場，未來一年的平均報酬率可達 24%，低檔布局機會浮現。



