宏全三大市場營收挑戰歷史新高 今年獲利看俏

宏全 (9939) 今年在三大市場營運皆為成長態勢，其中，台灣及中國地區營收年增雙位數成長，東南亞地區則成長 9%，法人表示，東南亞飲料旺季為每年的第四季到第一季期間，因此，第四季東南亞營收表現有望持續成長，而在三大市場銷售暢旺下，三地營收均有望創下歷史新高紀錄。東南亞市場約占宏全前 8 月營收 20%，其中，泰國占比四成，其他六成則為印尼、越南、緬甸、馬來西亞及柬埔寨，法人看好，由於東南亞市場成長空間及產能空間上皆優於其他市場，具有開發潛力，隨未來東南亞各廠稼動率提高，將帶動毛利率提升，成為未來兩三年內的成長動能。



法人也提到，第四季雖進入台灣及中國的飲料淡季，且目前東南亞業績尚無法補足台灣及中國的淡季缺口，營收將較第三季下滑，但以長期而言，宏全在台灣業績穩定， 中國市場調整也見成效，因此長期展望仍佳，今年獲利將優於去年表現。



