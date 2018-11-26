【華冠投顧】選後大漲未帶量、明日月線判多空

鍾騏遠 分析師

#一分鐘強勢股：

2330 台積電：先前守住今年低點，股價持續墊高，12 月份的走勢值得關注。

3443 創 意：上周五創低，今天帶量收復失土，後續以月線為趨勢表態點。

2371 大 同：經過五個月的整理，今天突破創新新高，後續仍有機會表現。

2458 義 隆：股價整理一個月後，遇月線支撐 "帶量" 大漲，後續有量就有價。

5299 杰 力：雖季線反壓仍在，唯股價帶量表態，若量增站回季線，則後續仍有機會表現。

#一分鐘盤勢分析：

台股今天早盤開高，唯量能沒有延續性，許多個股徒留上影線，不過被動元件、光學類股，仍見看盤出現。加上台積電股價增長，鴻海 K 線墊高，雖指數未站回月線，但目前月線仍舊上揚，周二就是扣抵發動點，周三之後台股若未站回月線，指數才有向下的可能，在此之前，指數仍存在變數。

今天盤中主流，集中在勝選概念股，包姑六福、華園、南仁湖、鳳凰等，股價都有強勢的表現，不過相關個股不是開高、就是鎖住漲停，後續是否延續乃是疑問。另外，續強的類股有網路監視相關，包括昇銳、晶睿，都有續強的表現，短線漲多之後，量能是續強的關鍵。

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