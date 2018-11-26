昇達科提供毫米波天線設計開發與近場天線實驗室量測服務

因應 5G 時代來臨，毫米波天線的應用陸續在企業界發酵，昇達科技是一家長期耕耘毫米波 / 微波被動元件與天線的設計開發與生產製造公司，有鑑於市場需求與產品發展趨勢，於 2017 年 7 月建置了毫米波近場天線實驗室，提供快速與精確測量毫米波天線的能力。

昇達科指出，建置完成毫米波近場天線實驗室除自行開發設計產品使用外，也因應業界對毫米波天線日益增加的量測需求，提供高達 94 GHz 的毫米波天線的場型與散射參數量測服務。

昇達科建置完成毫米波近場天線實驗室量測服務項目包含 : 1、2D / 3D 近場場型。2、2D / 3D 遠場場型。3、天線增益 / 效率。4、軸比 (Axial Ratio)。5、波束寬度 (Beamwidth) / 旁瓣 (Sidelobe) / 異極化隔離度 (XPD) 及 6、 駐波（V.S.W.R.）。

昇達科技的毫米波近場天線實驗室，目前採用了業界標準 ETS-Lindgren 毫米波天線暗室，並於內部安裝了 NSI 近場系統 1.5 米 x 1.5 米 平面 / 柱面近場掃描系統於花崗岩底座上，以增加機械穩定性。於測量中高增益天線時，通常訊號雜訊比可達 50 dB，可辨別至 50 dB 的天線旁瓣。

昇達科針對傳統的毫米波天線遠場量測與近場實驗室量測的優缺點比較指出，傳統的毫米波天線遠場量測 ，1、中高增益的毫米波天線由於遠場距離要求，可能需要超過 20 米以上範圍才能進行精確場型測量。意味著在不受控制的環境中進行室外測試，容易於測量中引入了不可接受的外界干擾。2、遠場環境中測試，由於毫米波在空氣中的訊號衰減特性，訊號雜訊比 (SNR) 會隨距離而變差，往往無法準確辨別天線旁辦 (Sidelobe) 的特性。3、毫米波相控陣列天線，需要精確的測量和對特定元件進行故障排除的能力，遠場量測系統也無法偵測相控陣列各個單元的差異。

而毫米波近場天線實驗室優點包括，1、室內天線暗室，隔絕外界訊號干擾。2、可快速測量三維 / 二維天線場型與增益。3、訊號雜訊比高，可辨別旁瓣。4、可提供原始近場 / 遠場量測數據供後續數據分析。5、 可提供毫米波相控陣列天線校正能力，針對特定元件進行量測以進行故障排除。

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