昇達科Q2本業、業外皆美 獲利季增174%、EPS達1.41元

微波高頻元件廠昇達科 (3491) 微波高頻元件、衛星地面接收站出貨量同步成長，子公司芮特 - KY(6514)、正通表現亦佳，第二季營收創高，營業利益 6690 萬元，年增 15%，業外則有匯兌利益及轉投資股息等挹注約 5 千萬元，推波稅後淨利攀至 9376 萬元，創下歷史第三高，季增率高達 174%，EPS 為 1.41 元。累計上半年營收創高，EPS 達 1.99 元。展望下半年，隨著新、舊客戶需求持續增溫，加上衛星產品帶動，將推動下半年營收與獲利持續性成長。從昇達科母公司來看，在通訊基礎建設持續增長下，Ceragon、華為訂單同步增溫，推升稅前淨利較上季大增 94%。為儲備下半年之高需求成長，昇達科季大陸蘇州新廠已設立完成並投入運轉，而投入與客戶協同發展的衛星通訊元件，也通過認證並已批量出貨，下半年在衛星通訊產品比重明顯拉高加上新興市場的需求帶動下，預期營收與獲利將呈現逐季成長。



子公司芮特 - KY 方面，第二季的營收亦創下同期歷史新高之佳績。芮特在無線通訊應用所累積之跨產業多元開發經驗，以技術優勢與客戶基礎的利基，預期營收及獲利將有更明顯提升的空間。利滙也走出陰霾，第二季毛利率與獲利均已大幅提升，且第三季所預見的需求更優於第二季，下半年所貢獻獲利當更為顯著。而去年第四季甫成為昇達集團一員之子公司正通科技，第二季營收再攀高峰，營收及獲利分別較上季成長 15% 及 25%，預期年度表現當亦維持高度成長。



展望未來，4G/LTE 全球普及率只有 4 成，預期至 2022 年之年複合成長率為 14%，公司除現有系統廠商的客戶外也拓展至知名天線品牌客戶；衛星寬頻網路通訊可以解決目前有線 / 無線行動通訊覆蓋率不足或無法覆蓋的問題，昇達科亦已與多家大廠展開密切的合作，商機將於下半年開始發酵。5G 發展方面，昇達科除產品線可以順利擴展至 5G 應用外，也已開發出符合 5G 商轉的陣列式天線，將有助於在 5G 產品領域中擴大市場占有率。