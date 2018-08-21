昇達科靜待印度訂單動能轉強 9月營收挑戰再寫新高

5G 概念股昇達科 (3491-TW) 指出，目前 9 月訂單仍持續接單，如 8 月下旬印度接單順利，將有助 9 月營收再突破 6 月創下的單月歷史新高紀錄。

昇達科 5 月營收走強到 1.59 億元，6 月營收 1.67 億元創歷史新高，主要在衛星通訊元件產品開始穩定出貨，挹注營收成長，6 月起衛星通訊元件出貨持續放量，但 7 月營收則下滑到 1.5 億元，月減 9.74%，年增 29%。

昇達主管指出，7 月營收較 6 月下滑，主要是因轉投資子公司正通公司標案未能於 7 月入帳，造成營收下滑；8 月營收預估將小幅優於 7 月，9 月及第 4 季營運仍不看淡。

昇達目前對客戶端接單仍然持續進行中，目前重點在印度市場通訊元件訂單，如能在 8 月下旬完成下達，即可在 9 月達成出貨，並有效推升 9 月營收上揚，並進一步刷新歷史新高紀錄。

昇達科衛星通訊產品今年第 4 季出貨將增加，依照最新接單狀況顯示，下半年智能天線模組訂單將明顯成長，預期出貨量可達 4.5 萬套，是上半年 5000 套的 9 倍；另外，印度市場需求下半年預期也將明顯高於上半年，可望對營運成長添柴火。

由於下半年訂單明朗度提高，昇達科營運展望樂觀，4 月起已開始積極執行擴充產能規劃，搭配新一波自動化製程與成本低減專案推展，有利推升營運向上。昇達科上半年財報稅後純益 1.11 億元，每股純益為 2.04 元。