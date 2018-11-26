港都翻轉 營建資產業演出慶祝行情 國揚及欣巴巴股價一度漲停

九合一地方選舉落幕，此次聚焦地區高雄市長選舉，由代表國民黨的韓國瑜勝出搶下高雄市長寶座，由於韓國瑜打著全力拚經濟，喊出「東西賣得出去、人進得來、高雄發大財」等口號，看好拚經濟將有利房地產復甦，激勵國揚 (2505)、京城(2524)、聯上(4113)、華友聯(1436)、永信建(5508) 以及欣巴巴 (9906) 等盤中股價走揚，帶動營建股走勢跟著連動向上，其中國揚及欣巴巴盤中股價都曾攻上漲停。針對高雄選舉翻轉，港都執政由綠地變藍天，營建業者表示，韓國瑜打出拚經濟牌，若經濟有改善，營建業者也將受惠。其中深耕高雄的國揚及京城早盤股價走揚；而近期積極在高雄推案的欣巴巴、潤隆 (1808)、國建(2501) 等盤中股價也走揚。



而今年前三季華友聯每股盈餘 2.93 元，年增 60.11%，華友聯今年獲利成長，主要是高雄樹粼、華悅、H Park、博聞、Le More 及台南棕櫚灣等 6 個住宅建案，陸續完銷入帳。



聯上前三季累計營收 16.7 億元，毛利率 16.85%，營業淨利 1.88 億元，營益率 11.25%，合併稅後盈餘 1.39 億元，年增率 102.47%，每股盈餘 (EPS) 0.66 元。年增主要受惠土地銷售貢獻獲利。



永信建第三季合併營業收入 6.81 億元，稅後淨利 1.36 億元，每股盈餘 0.63 元；前三季合併營業收入 23.71 億元，稅後淨利 5.42 億元，每股盈餘 2.5 元。



至於欣巴巴累計前三季營收 2.72 億元，營業毛利 6715 萬元，毛利率 24.63%，營業淨損 798.6 萬元，營益率 - 2.93%，合併稅後虧損 1491.6 萬元，每股虧損 0.18 元。



國揚實業前三季累計營收 1.64 億元，營業毛利 7777.4 萬元，毛利率 47.40%，營業淨損 1.34 億元，營益率 - 81.80%，合併稅後虧損 1.63 億元，每股虧損 0.28 元。