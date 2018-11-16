提前知道俄羅斯干預大選？Facebook陷入風波

Facebook 最近的日子確實不太平靜，近期屢有負面消息傳出。

11 月 15 日，紐約時報發布的一篇文章指出，經歷了外部輿論聲討後的 Facebook，在 2017 年 10 月拓展了與公關公司 Definers 的關係，這家總部在華盛頓的公關公司曾撰寫了數十篇批評 Facebook 競爭對手谷歌和蘋果的文章。

上述媒體還指出，這家公關公司撰寫抨擊谷歌和蘋果文章期間，正值 Facebook 深陷幫助俄羅斯干擾美國大選輿論聲討之時，此舉不僅淡化了這一事件的影響，相關文章還發表在常被政治保守派媒體追隨的 NTK Network 網站上，試圖影響這部分人群。

針對報導聲稱的很早就知悉俄羅斯干預美國大選一事，Facebook 此前辯解稱，它直到「2016 年 11 月選舉日前夕」才發現俄羅斯干預美國大選的蛛絲馬跡，並關閉了相關帳戶。Facebook 還表示，它沒有阻撓安全主管 Alex Stamos 對此事展開調查。

事態時許發酵後，Facebook 董事會周四正式發聲。據 CNBC 報導稱，他們已經敦促 CEO 扎克伯格和副總裁桑德伯格「更快地」調查俄羅斯在該平台上的干預事件，指責「公司不僅發現俄羅斯干涉事件時太慢，而且採取行動（回應）的速度也太慢。作為董事會，我們確實在推動他們加快行動」。

董事會還稱，「在過去的 18 個月裡，Facebook 在董事會的全力支持下，已投入大量資金在人力和技術上以防止平台服務被濫用，包括在選舉期間。」

自 2016 年美國總統大選以來，包括 Facebook 在內的社交媒體公司一直面臨着壓力，它們被要求加大力度打擊包括俄羅斯干預在內的選舉干預。

在本月美國中期選舉之前，Facebook 就表示已經刪掉了 100 多個可能與俄羅斯網路研究機構（IRA）有關的帳號。今年，Facebook 已經向美國議員發布了 3000 多個與俄羅斯巨魔有關的廣告。

在短短的十多年內，Facebook 互聯了 22 億人，在其平台上已經形成一個全球化國家，重塑了政治活動、廣告業務和世界各地的日常生活。在這一過程中，Facebook 積累了有史以來規模最龐大的個人數據庫，包含大量照片、資訊和偏好等一系列數據。公司也因此也躋身財富 500 強企業。

只不過，越來越多的證據表明，Facebook 的權力也可能會被用來擾亂選舉、傳播病毒式宣傳活動以及在世界各地煽動仇恨言論，進而導致致命的「政治危機」。而這也使得扎克伯格和桑德伯格最終陷入困境。

紐約時報在全景揭露 Facebook 時更稱，為了增長，倆人無視危險信號，又進而試圖將危險信號隱藏於公眾視野之外。根據現任和前任高管們透露，在過去三年中的許多關鍵時刻，他們的注意力大多集中在個人項目上，而有關安全和政策等更為重要的決策則交由下屬完成。

然而，麻煩事還不止扯上了「政治緋聞」這麼簡單，Facebook 已然從對沖基金曾經的寵兒變成了如今的棄兒。根據彭博社數據，第三季，包括 Third Point、Jana 和 Sachem Head 在內的一系列對沖基金清空了 Facebook 股票。

金融大鱷索羅斯此前還曾公開批評 Facebook 的業務及社交網路的回報率將會很低，並表示受稅收與監管影響，這些科技巨頭的統治已是時日無多了。跌跌不休的股價已經讓 Facebook 市值自 7 月底的年內高點蒸發了近 20%。