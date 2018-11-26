【大行報告】國泰君安外匯：觀望數據及各官員講話 外幣整固

國泰君安外匯分析員徐惠芳發表報告指出，展望本週，美國將公佈第三季度GDP修正值、美國10月份PCE物價指數，歐元區將公佈CPI等經濟數據；外圍事件方面，市場繼續關注英國脫歐談判的相關消息，此外，美聯儲主席鮑威爾等多位元官員將發表講話，重點關注美聯儲會議紀錄，以及G20峰會消息。

中國將在G20峰會期間與美國會談，峰會將於11月30日在阿根廷開幕。市場繼續關注英國脫歐進展、意大利財政預算事件的影響，英國首相文翠珊與歐盟執委會主席容克會面，繼續磋商英國與歐盟的未來關係。

上週五亞市，隨著感恩節假期到來以及美股提前休市，市場交投清淡，美匯指數窄幅震盪，時段報96.46。英鎊兌美元同樣窄幅震盪，時段報1.2872，跌幅0.04%。受脫歐草案達成一致利好因素影響，隔夜英鎊創一週以來的最大單日漲幅。澳元兌美元震盪微跌，亞市時段報0.7250，跌幅0.06%。若中美達成貿易協定，則將利好風險偏好情緒，澳元將成為最大的受惠者。

歐洲時段，美元上漲，歐元兌美元走低，低見一週低點至1.1338，因有跡象顯示，歐元區各地經濟增長可能正在放緩。德國11月Markit綜合採購經理人指數(PMI)初值降至52.2，為2014年12月以來最低。月度調查顯示，法國民間部門11月盡力保持增長走勢，新訂單減少導致製造業活動走軟。德國聯邦統計局表示，德國第三季出口較前季下降0.9%，而進口增長1.3%，導致淨貿易將經濟增幅消減1.0個百分點。英鎊兌美元下滑，英國脫歐談判尚未取得突破性進展，限制了英鎊上行。金價下跌，美元走強令金價受壓。

美市早段，加拿大公佈10月CPI按月升0.3%，預期0.1%，前值-0.4%；10月CPI按年2.4%，預期2.2%，前值2.2%；9月零售銷售按月升0.2%，預期0%，前值-0.1%；9月核心零售銷售按月0.1%，預期0.3%，前值-0.4%。美匯指數上漲，錄得一個月來最大週度百分比漲幅，因風險偏好上揚，投資者買入美元避險。油價大跌，反映全球經濟增長正在放緩。避險貨幣日圓和瑞郎也紛紛上漲。另一方面，歐元跌至一週低點，整個歐元區經濟增長可能放緩，對英國脫歐及意大利預算談判的擔憂也拖累歐元。歐元收於1.1337、英鎊收於1.2814。