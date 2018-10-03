〈房產〉總價1000-2000萬元的北市熱門捷運宅 文湖線站點入榜最多

由房仲業者市調結果顯示，第 4 季台北市民眾購屋預算的熱門總價帶介於 1000-2000 萬元之間，而以此一價位區間加上台北市捷運站區周邊條件比對，市中心捷運周邊多成交電梯大樓及套房產品，市郊區則以電梯大樓及公寓型產品最熱門，同時並以捷運文湖線入榜最多熱門站點。

永慶房屋業管部資深經理謝志傑表示，民眾想在台北市購屋的預算約落在總價 1000 萬元至 2000 萬元，若想要買在市中心且在捷運周邊，產品多為 1-2 房的格局，根據近一年的實價登錄資料，大多民眾選擇購買電梯大樓及套房型產品，其中，電梯大樓產品在捷運「中山國小站」、「松江南京站」及「中山國中站」周邊最受青睞。而中山國小站周邊大樓成交坪數多在 15-30 坪，成交總價集中在 1000 萬元至 1500 萬元之間；而松江南京站成交坪數多介於 20-30 坪之間，由於更接近市區、還有雙捷運加持，成交總價主要落在 1500 萬元至 2000 萬元之間；交易量排名第三的中山國中站大多成交 20-30 坪的大樓，成交總價集中在 1200 萬至 1800 萬元之間。

另外，同樣的購屋預算想在北市捷運站周邊買套房型產品，大部分的民眾都會選擇買在市中心，謝志傑表示，市中心捷運周邊的套房成交總價多在 1500 萬元以內，不管是自住或是出租使用，購入門檻都相較其他產品低，對於單身族、頂客族來說相對好入手，其中包括古亭站、大安站及松江南京站都是市中心套房熱門交易的前 3 名。

但如果家庭人數較多，需要較大的坪數，一樣 1000-2000 萬元的總價預算在市郊區相對可買到更大的坪數，謝志傑表示，總價在 1000-2000 萬元台北市郊區可購買到的電梯大樓產品多有 2 房、3 房可以選擇，其中熱門交易捷運站前三名有「辛亥站」、「葫洲站」及「內湖站」，辛亥站受西側山區福地影響，同樣是總價 1000-2000 萬元，坪數可買到 30-45 坪，相對較大，而葫洲站及內湖站周邊電梯大樓成交坪數多在 20-40 坪之間。

此外，以相同預算購買台北市捷運周邊的公寓，民眾首選市郊區，謝志傑解釋，由於公寓型產品通常坪數較大、土地持份較高，若在市中心區往往又坐落在極為精華的區域，總價因此相對較高，所以捷運站周邊總價 1000-2000 萬元的公寓多出現在市郊區，其中包括內湖區的「內湖站」、「東湖站」，文山區的「萬隆站」都是公寓產品的熱門成交站點，主力坪數落在 30 坪以上，房型以 3 房、4 房為大宗。