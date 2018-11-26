台經院10月製造、服務業營業氣候測驗點連三降 營建業則轉升

台經院表示，觀察近期國際經濟情勢，歐元區與日本經濟復甦動能不足，中國經濟成長放緩態勢明顯，儘管美國經濟表現依然強勁，最新公佈的第 3 季 GDP 成長率達 3.0%，為自 2015 年第 2 季以來的新高。然近期製造業採購經理人指數已呈現連 2 個月下滑，單月跌至近 6 個月低點，加上國際油價大幅下跌、聯準會持續升息、美中貿易爭端未解以及減稅效應逐漸消退，恐影響美國明年經濟表現。此外，根據經濟合作暨發展組織 (OECD) 最新報告，指出全球經濟已經過了高峰，並面臨貿易紛爭和利率上升所帶來的經濟放緩風險，為此將 2019 年的全球經濟成長預測從 3.7% 下修 0.2 個百分點來到 3.5% 。在國內方面，受惠於中秋節落點不同，工作天數較去年同期增加，配合國際品牌手機及穿戴裝置等新品上市，帶動晶圓代工與印刷電路板 (PCB) 廠商營收表現，然在記憶體、面板供需不平衡致使產品報價下跌，加上美中貿易戰持續，廠商需求保守觀望，令原物料、機械與電子零組件廠商對於當月景氣看法多為持平與看壞，加以美中貿易爭端影響投資信心、預期明年全球景氣表現恐不如今年、智慧手機需求飽和等情況下，製造業廠商對於未來半年景氣看法仍多以保守看待。



服務業方面受惠於汽車銷量回升、百貨公司周年慶、雙 11 檔期搶先開跑與蘋果新機上市等因素，拉抬零售業者對於當月景氣看法，然 10 月全球股市受到美中貿易戰不確定、義大利財政預算問題、企業財報表現不佳等因素影響出現大幅修正，國際資金大舉撤離台股，令台股跌破萬點，影響證券業者看壞當月景氣；營建業方面受惠於年底趕工潮，且不動產業因民俗月遞延買盤再加上大量的交屋潮，推升買賣移轉量明顯成長，有利於營建業廠商對於當月景氣看法轉好，然民間投資氣氛不足，加上供給龐大、買賣雙方對價格認知差距仍大等因素，使得未來半年營建業前景不容樂觀看待。



根據台經院調查結果，2018 年 10 月製造業與服務業營業氣候測驗點皆為連續三個月下滑；營建業則由下滑轉為上揚。



在製造業調查部分，根據台經院對製造業廠商所做 2018 年 10 月問卷結果顯示，認為當 (10) 月景氣為「好」比率為 20.0%，較上月 10.8% 增加 9.2 個百分點，認為當月景氣為「壞」的比率則為 37.5%，較上月 42.0% 減少 4.5 個百分點，其中又以橡膠製品及化學工業對當月景氣看壞比例最高，鋼鐵、金屬製品與機械產業則多以持平看待；由整體廠商對未來半年景氣看法加以觀察，看好廠商由上月的 13.6% 減少 6.4 個百分點至當月的 7.2%，看壞比率由上月的 32.9% 增加 6.7 個百分點至當月的 39.6%，其中電子機械與機械設備業多以持平看待。



將上述製造業對當月及未來半年景氣看法比率之調查結果，經台經院模型試算後，2018 年 10 月製造業營業氣候測驗點為 88.35 點，較上月修正後之 93.46 點下滑 5.11 點。



在服務業調查部分，對當 (10) 月景氣看壞比例較高者為證券業，零售業則相對看好；在未來半年看法的部分，除證券業看好比例較高外，其餘產業多以持平看待。



將上述服務業對景氣看法調查結果，經過台經院模型試算後，2018 年 10 月服務業營業氣候測驗點為 90.80 點，較上月修正後之 95.55 點減少 4.75 點。



在營造業方面，2018 年 10 月景氣表現呈現好轉，主要係由於年底趕工效應浮現，同時地方政府為求政績彰顯，針對重大工程建設力拼儘速完工啟用；而雖然短期內公共預算將拉高，且前瞻基建第二期主體工程也將陸續發包，但因民間投資氣氛不足，使得廠建機電標案需求將轉趨壓抑，故未來半年營造業景氣以持平看法居多。



而不動產業方面，2018 年 10 月六都建物買賣移轉件數較 9 月成長 11.7%，主要是來自於農曆鬼月交屋遞延，再加上大量的交屋潮所帶動；而短期內雖將進入年底、農曆年前購屋旺季，且尚有因選舉遞延買盤將釋出，以及資金特赦條款有機會實施，但供給龐大、買賣雙方對價格認知差距仍大等因素，依舊使未來半年房市景氣不容樂觀視之。



將上述營建業對景氣看法調查結果，經過台經院模型試算後，本次營建業 10 月營業氣候測驗點為 97.19 點，較 9 月之 95.15 點上揚 2.04 點。