搶攻賽車迷商機 宏達電攜手McLaren推限量版VIVE Pro McLaren

搶攻國際賽車大獎賽在全球擁有超過 5 億名愛好者的商機，宏達電 (2498) 宣布與 McLaren Racing(麥拉倫車隊)推出特別版 VIVE Pro McLaren 限定版，這是雙方自 5 月宣布合作以來共同打造的首款產品，提供賽車迷前所未有的 VR 競速體驗。VIVE Pro McLaren 限定版結合 VIVE Pro 的超高畫質影像、高解析度音場及完美人體工學設計，提供全球玩家終極 VR 體驗。VIVE Pro McLaren 限定版即日起於 HTC 專賣店，以及 HTC Vive 網路商店 (www.vive.com) 發售，建議售價為 51,900 元。宏達電指出，除獨特外觀及質感，VIVE Pro McLaren 限定版同步推出由 VIVE Studio 與 McLaren 共同製作的全新「McLaren Garage VR」體驗內容，以及 VR 虛擬實境賽車遊戲「RFactor 2 McLaren 特製版」，專為不需賽車操控配件即可遊玩而設計。「McLaren Garage VR」是一款多人模擬遊戲，玩家可以擔任 McLaren 車隊工作站人員，學習如何完成輪胎調整，就像在真實比賽中所做的一樣。此遊戲還包括「Pitstop Challenge」，這是一項多人競賽，可讓玩家在虛擬實境空間內探索 McLaren 最新的工作站車庫、學習更換車胎，並與其他玩家進行限時換胎挑戰賽。HTC VIVE 與 McLaren 合作，讓玩家在家中透過 VR 體驗，就能輕鬆獲得最身歷其境的 McLaren 車隊體驗及賽道競速感。



HTC 中國區總經理汪叢青表示，國際賽車大獎賽在全球擁有超過 5 億名愛好者，HTC 很榮幸能與 McLaren 合作，透過 VR 提供賽車迷一窺賽車手的獨特駕車經歷。雙方在合作過程中，將一流的 VR 頭戴式顯示器與歷史悠久的競速專業知識相結合，提供全球賽車迷最為身歷其境的體驗。玩家不再只能當觀眾，更有機會能在家中親自體驗到擔任 McLaren 車手或車隊工作站人員的雀躍感受。



HTC 台灣區總經理陳柏諭也表示，透過此次與 McLaren 的合作，能將國際大獎賽原汁原味搬上 HTC VIVE 上，讓台灣市場在內的全球消費者享受更多元的 VR 虛擬實境體驗，未來也將帶來更多虛擬實境革命性的發展，創造最佳的虛擬實境內容。



宏達電表示，購買 VIVE Pro McLaren 限定版還將附贈 6 個月的免費 VIVEPORT 訂閱服務，玩家可以獨家下載「McLaren Garage VR」和「RFactor 2 Mclaren 特製版」賽車遊戲，提供玩家真正身歷其境的 McLaren 車隊體驗。此外，VIVE Pro McLaren 限定版也獲選為 McLaren Shadow Project 的正式指定 VR 設備。這項競賽的決賽將於 2019 年 1 月 14 日至 17 日於英國 McLaren 技術中心舉行，所有進入決賽的選手將使用 VIVE Pro VR 裝置進行訓練及比賽。



至於 2019 年 1 月 22 日前購買 VIVE Pro McLaren 限定版，並於 2019 年 1 月 27 日前憑附贈 VIVE Pro McLaren 兌換碼完成活動登錄，即可參加「贏得 McLaren Papaya Pass 大獎」活動。有機會獲得雙人入場觀賽資格及 McLaren 精美禮品，場次為 2019 年 3 月 16、17 日舉行的 2019 年世界級賽車大獎賽澳大利亞墨爾本站，並有機會近距離與賽車手會面互動。