高雄「韓流」發威 觀光類股齊漲 飯店、旅遊概念股股價歡慶

九合一大選落幕，韓流效應發威，高雄市由綠地變藍天，由藍營候選人韓國瑜勝出，由於韓國瑜政見強調「東西賣得出去、人進得來、高雄發大財」，選後開盤首日，即激勵觀光概念族群齊漲，包含漢來美食 (1268)、華園(2702)、雄獅(2731) 及五福 (2745) 等，今日早盤股價皆大漲逾 7%。韓國瑜政見強調「拼經濟」，希望藉此帶動人潮回流高雄，活絡在地經濟，有望讓高雄在地的漢來美食、華園等飯店股受惠；此外，法人認為，隨藍營在地方執政過半，未來兩岸關係是否增溫也成為關注焦點，可望帶動陸客回流，也激勵雄獅、五福等旅遊業者股價大漲。



此外，以陸客團客購物店為台灣營收主力的寶得利 (5301)，近年受中國來台觀光人數下滑影響，台灣業績也持續低迷，而在陸客有望逐步回流下，業績有望因此受惠加溫，激勵今日早盤股價強勢上漲，漲幅近 5%。