前柴契爾首相顧問說 英國脫歐 根本不可能二次公投

根據已故首相柴契爾夫人的一位前顧問指出，要讓英國脫歐協議草案獲得充滿敵意的國會通過，對英國首相梅伊而言，可謂任務艱難，至於二次公投，則完全不可能。

週四，幾位內閣大臣紛紛請辭，包括英國脫歐大臣 Dominic Raab，以對梅伊的草案，提出抗議。然而，在他們辭職前幾小時，梅伊才說，她已獲得足夠內閣大臣的支持，有利英國脫歐協議草案，順利獲得通過。

前英國國會議員 John Browne 週五告訴 CNBC 說：「由於首相梅伊讓各方人馬均感到不悅，包括支持留歐的選民，所以草案要獲得國會通過，恐困難重重。」

他並說：「我不認為有二次公投的機會。公投已經結束，結果就是英國脫歐。」

如果有足夠的保守黨議員對首相提出不信任案，則梅伊的領導權可能遭遇挑戰。

週四的辭職行動，撼動了歐洲股市，亦使得英鎊重挫逾 1%。

專家相信，梅伊在國會將遭遇重重險阻，英國的困境已經蔓延至邊境之外。

BK 資產管理公司總經理 Kathy Lien 在週四發布的報告中寫道：「一個失序的脫歐，對誰都不利，包括歐盟，」

他並說，沒有協議的英國脫歐，可能會削弱歐洲央行讓貨幣政策正常化的立場。

隨著正式脫歐的期限日益逼近，有分析師說，英國的選項已經不多。