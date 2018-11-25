〈觀察〉太陽能市況現曙光 後市需求與價格能否續強仍須觀望

太陽能產業今年 6 月起受到中國六一新政影響，市場需求急凍，價格也大幅下挫，陸廠與台廠均面臨相當大的營運挑戰，雖然近期傳出主流單晶電池產品需求轉強，帶動價格強漲，使台廠營運出現曙光，不過，由於目前適逢中國年底領跑者計畫搶裝潮，後市需求能否維持回溫態勢、價格反彈是否為短期行情，都還須再觀望。

中國政府今年年中公布的六一新政，取消原先對太陽能產業的補貼，造成市場需求急凍，許多廠商大幅降價以去化庫存，使市場產品價格下挫，在價量同步走弱下，台廠面臨營運困境，紛紛減產、減緩原定的擴產計畫，或暫停部分產線，降低產能利用率，以免賣越多、賠越多，許多業者甚至出現裁員情況，以求將傷害降至最低。

在中國六一新政加速產業趕底下，太陽能產業面臨殘酷的洗牌年，體質不佳或競爭力較差的廠商，在過程中逐步遭到淘汰，挺過這波產業重整期的業者，營運體質勢必有所強化，可望順勢迎接接下來的產業曙光。

就在產業低迷近半年之際，近期太陽能市況傳出轉佳消息，主流單晶高效 PERC 電池產品需求開始轉強，報價大漲逾 1 成，甚至有客戶願意以更高價格搶單，廠商報價已超越現金成本，產能利用率也獲得拉升，逐步走出賣越多、賠越多的營運困境。

探究其中原因，除供給面歷經前波汰弱留強後，市場供給過剩情況獲改善外，業者指出，由於中國官方有意恢復補貼政策，且台灣政府在政策面也擬再加碼高效太陽能產品加成費率，在供給面與需求面的雙利多因素推升下，使整體市況開始回溫。

不過，雖然中國官方雖有意恢復補貼政策到 2020 年，但補貼強度將會持續減弱，包括補貼金與補貼規模都會減少，加上目前適逢中國年底領跑者計畫搶裝潮，對單晶 PERC 電池需求高，業者認為，太陽能產品價格 12 月仍可望續漲，待年底裝機潮結束後，明年初價格可能恢復平盤，後市需求如何、價格走揚能否持續力道，都還須再觀望。