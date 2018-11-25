〈觀察〉蝦皮漲成交手續費的背後 C2C電商正在蛻變

蝦皮購物最新公告 12 月 3 日中午起拍賣賣家成交手續費將從 0.5% 一口氣漲至 1.49%，讓許多小型賣家大喊吃不消，不過，蝦皮似乎並不擔心，主要是因成交手續費與同業差異不大，而其中其實正在反映，電商 C2C 平台的搶客流血時代逐漸進入尾聲，轉為邁向收割期，而其中的考驗就是，過去靠著大補貼搶下的客源黏著度是否能持續下去。

蝦皮於 2015 年進軍台灣，當時強打免成交手續費、免運費等各種高補貼優惠，再加上易於操作的行動 app，出乎既有的大型電商業者預料，在台電商市場搶下半邊天，甚至將當時最大的網購集團網家 (8044-TW) 旗下的商店街，打到虧損連連，最後在今年 5 月宣布下市。

儘管補貼大戰今年以來逐漸收手， 蝦皮 4 月起開始收取賣家成交手續費 0.5%、信用卡交易手續費 1.5%，實際上蝦皮本身也處於龐大虧損狀態。

從蝦皮母公司 SEA 最新公布第 3 季財報來看，單季虧損達 2.18 億美元 (約新台幣 67.4 億元)，虧損幅度較去年同期大增 6 成，原因是蝦皮持續燒錢。

顯然，SEA 即便對蝦皮投注龐大資源，但勢必會有收割的一天，蝦皮選在雙 11 和黑色星期五消費大檔過後的 12 月，將成交手續費從 0.5% 一口氣調漲至 1.49%，不僅是要開始減低虧損幅度，甚至準備要開始收割過去的投注。

據蝦皮公布，今年台灣下載用戶數已突破 1500 萬人次，漲成交手續費是為了創新賣家端的功能，也可提供更優質的使用者體驗，的確，1.49% 的成交手續費費率仍低於露天拍賣 2%，與 Yahoo! 奇摩拍賣的費率相同，僅高於目前仍維持在 0.5% 的商店街個人賣場，不至於引發太多賣家的反彈。

不過，蝦皮上的拍賣賣家有不少是業餘個人戶，會不會因此積極跳槽到商店街個人賣場，或是反映增加的成本在消費者購買的商品，都還有待觀察。

至於商店街未來的動態也受到高度關注，畢竟，已經沒有太多虧損的本錢，一般認為，商店街個人賣場在 11 月 1 日起開始收取賣家成交手續費 0.5% 之後，隨著蝦皮調漲，應不會維持太久低費率。

以商店街過去緩步收手免運補貼的情況來判斷，即便商店街不會一口氣調高成交手續費至 1.49%，但階段式的調漲勢在必行。

由於目前個人賣場的手續費仍相對低，蝦皮漲費率消息一出吸引部分賣家轉向湧進，而個人賣場也順勢推活動搶客源，然而，個人賣場 12 月 3 日的免成交手續費活動也僅僅只有 1 天，可看出流血戰已不再是業者接下來要走的路，但要從流血補貼戰熬出頭進入收割期，還是考驗著用戶的黏著度。