〈數位帳戶好夯〉帳戶理財好幫手 教你投資基金賺第一桶金

為吸引年輕客層，銀行的數位帳戶端出「輕鬆理財」策略向年輕人招手，比較各銀行推出的數位帳戶，除了拚活儲利率優利外，還會針對基金理財提供申購手續費優惠與標的挑選建議，標榜可用少少的錢，透過時間與複利幫自己滾出人生第一桶金。

銀行主管表示，每當與年輕人談論理財規劃時，經常聽到對方說「不知道如何挑選標的」或者「薪水太少沒錢投資」，面對年輕人沒錢又沒有頭緒的煩惱，數位帳戶的基金申購手續費優惠，與銅板價投資門檻，剛好可解決年輕人的投資痛點。

國泰世華 KOKO 數位帳戶標榜 1,000 元就能申購基金，對於不知該如何下手挑選基金，也可透過數位帳戶目標設定與 KOKO 風險分析的功能，幫忙摸索投資屬性，找到合適的投資標的。

台新銀行的 Richart 以「銅板投資」為號召，標榜只要新台幣 10 元就能輕鬆買基金，申購、贖回皆無最低門檻費用，基金下單還有手續費 2 折的優惠。

王道銀行數位帳戶則標榜「機器人理財」標榜透過大數據演算的「機器人理財」幫客戶賺錢，只要 1,000 元就能下單。

兆豐銀行 MegaLite 數位帳戶，提供存戶前 3 筆基金申購交易可享該信託編號存續期間皆免收申購手續費優惠，但前提是，必須是透過兆豐的「個人網路銀行」，用定時定額方式申購「MegaLite 數位帳戶專屬基金」，並設定以 MegaLite 台幣數位存款帳戶為扣款帳戶。

根據銀行主管觀察，年輕人理財除了追求報酬率外，對於小資族來說，也很重視申購基金的手續費優惠，數位銀行不僅有利率較優的活儲利率外，搭配基金申購與理財策略教戰，可讓年輕人以循序漸進的方式進入理財世界，相對受年輕人歡迎。