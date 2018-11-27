〈理財〉樂活退休 玉山銀建議掌握黃金三原則

根據內政部最新公布的「簡易生命表」，國人平均壽命約為 80 歲；而勞動部公布的最新資料，勞工平均退休年齡約為 61 歲，如何享受退休後的樂齡生活，退休理財成為相當重要的議題。玉山金 (2884-TW) 旗下玉山銀行建議，可掌握「早一點、多一點、好一點」三原則，開創第二人生。

「退休理財規劃」一詞，對許多人而言，是重要但普遍不清楚該如何著手的目標。玉山銀行表示，可運用此三大原則，讓退休規劃更完善。「早一點」是指及早開始展開退休計畫，透過適合的投資工具，建議選擇股票型基金、類全委保單、海外債，搭配時間的複利效果，並隨著年紀增加固定收益型商品的比例，提高現金與資產穩定度，逐步累積退休金。

「多一點」則指應以有紀律、有方法的方式逐步完成規劃，並定期檢視退休準備是否全面，或資金是否充足，如運用債券型基金、還本型保險等具有配息或生存還本金的產品以及醫療險、長照險等，創造穩定現金流，守護接下來的退休生活。

此外，讓財富更能隨自己的意志進行規劃，更可進一步搭配信託，如保險金信託、遺囑信託、安養信託或公益信託等，這就是所謂的「好一點」。例如善用遺囑信託規劃身故後的財產分配以避免爭議，並確保家族財富傳承，提供下一代更多保障。甚至行有餘力，可透過公益信託回饋社會，幫助更多需要被關懷的人事物。當規劃越完善，愈有機會保障退休資金，使退休生活較為悠閒自在。