10月工業生產指數連8紅 與製造業生產指數再創歷年單月新高

經濟部統計處今 (23) 日公布 10 月工業生產指數為 116.38，月增 4.35%，年增 8.25％，創歷年單月新高，且為連續 8 個月出現正成長，製造業生產指數為也同樣創歷年單月新高，連續 8 個月正成長。經濟部預期，11 月製造業生產年增率可望續呈現成長態勢，惟美中貿易摩擦與全球貿易保護主義走向、國際原物料價格波動等不確定因素，仍需密切關注。

經濟部今日公布 10 月工業生產指數為 116.38，月增 4.35%，年增 8.25％，創歷年單月新高，且為連續 8 個月出現正成長。其中，製造業生產指數為 117.6，月增 5.18%，年增 9.24%，也創歷年單月新高，同樣為連續 8 個月正成長。

10 月工業生產指數 116.38，較 9 月增加 4.35%，其中製造業增加 5.18%；經季節調整後，工業生產增加 1.05%，製造業增加 2.50%。與去年同期相較，工業生產增加 8.25%，其中，製造業增加 9.24%，礦業及土石採取業增加 0.96%，電力及燃氣供應業減少 2.48%，用水供應業減少 3.70%。今年前 10 個月表現部分，工業生產年增 4.30%，其中，製造業增加 4.65%。

從各產業來看，電腦電子產品與光學製品業年增 23.87%，若排除春節因素後，創近 7 年來最大增幅，經濟部指出，主要原因在於筆電相關零件、網通設備與半導體檢測設備出貨暢旺，伺服器廠拉升國內生產比重也是因素之一。

除電腦電子產品與光學製品業外，機械設備年增 11.8%；基本金屬業年增 11.6%；電子零組件年增 9.2%，其中，積體電路業年增 14.39%，主要受惠行動裝置新品上市，加上新興應用與先進製程需求續成長，帶動晶圓代工與 DRAM 生產攀升，至於液晶面板及其組件業因大尺寸電視面板需求回升，年增 2.72%。

經濟部指出，隨著全球年終採購旺季到來，加上人工智慧、高效能運算、 物聯網、車用電子等科技多元應用發展，均有助於推升製造業生產動能，預期 11 月製造業生產年增率可望續呈現成長態勢，惟美中貿易摩擦與全球貿易保護主義走向、國際原物料價格波動等不確定因素，仍需密切關注。