三張圖看懂日本的老齡化有多嚴重

如今的日本正在淪為「低慾望社會」，年輕一代對工作、成家、生育的意願正在逐漸消弭，目前看來，這一現象給日本帶來的最明顯也是最受關注的後果之一，就是人口老齡化。

IHS Markit 亞太地區首席經濟學家 Rajiv Biswas 在 10 月份的研究報告中寫道，未來三十年，日本將面臨老齡化帶來的重大經濟和社會影響。

日本老齡化已經到了什麼地步？請看下面的三張圖。

出生率大大降低

日本厚生勞動省的調查結果顯示，2017 年，日本公民婚姻登記數量下降至 60 萬，為二戰之後最低，較前一年下滑 1.4 萬。

由此帶來的是生育率的降低。聯合國人口統計數據顯示，自 1989 年出生率達到 5500 萬的高峰期之後，日本育齡人口（圖中紅線部分）下降了 1200 萬人，2017 年只剩下 4300 萬人，降幅達 22%。

同時，自 1949 年達到峰值 270 萬之後，日本的出生人數（圖中藍色部分）也在 2017 年下降到了 94.1 萬，降幅達 65%。

此外，2017 年日本 0-5 歲兒童的人數也從 1950 年的峰值下降了 22%（圖中未顯示）。

經濟評論員 Chris Hamilton 認為，按照當前的趨勢發展，到了 2030 年，日本育齡人口將繼續下降至 3600 萬人，同時新出生人口下降至 80 萬人。彼時生育率將僅有 30%。

勞動人口也在降低

與大跌的育齡人口同時出現的，是工齡人口的同步下滑。

數據顯示，日本處於 15-60 歲的人口（圖中綠線部分）自 1993 年達到頂峰狀態的 8040 萬人後一路下滑，如今僅剩 6850 萬人。照此趨勢，預計 2040 年該數據將進一步減少 2600 萬人，至 5400 萬。這一現象意味著日本潛在勞動力水平的大幅下滑。

而與之相對的，是 60 歲以上老年人口（圖中灰線部分）的不斷增長。如今日本 60 歲以上人口達 4300 萬人，是 1980 年的近三倍。

與上一張圖對應，下面這張圖是 1980 年至 2017 年日本兩個年齡層人口的增長情況對比。

從圖中可以看出，工齡人口（圖中綠色部分）自 1993 年由增長反轉至下跌後便不斷減少，直到 2008 年達到了低谷。2017 年該數據較前一年下跌了 400 萬人。

圖中未顯示出來的部分內容是，在 60 歲以上的老人中，增幅最大的是 75 歲以上的老年人口。

儘管圖表中顯示，近幾年勞動人口下滑情況稍有好轉，但這種恢復的步伐仍在不斷放緩。Hamilton 預計，從 2019 年開始，工齡人數的下跌幅度將會繼續放大，代表工齡人口與老年人口的兩條曲線將會向相反的方向繼續延伸。

人口老齡化拖累了社會生產的腳步。其表現之一就在於，隨著日本人口老齡化的不斷深化，整個社會投資和消費的強度或將有所減弱，特別是在房地產方面。華爾街見聞此前提及， 由於社會老齡化以及人口萎縮，日本部分地區的城鎮和鄉村已經開始出現越來越多的空置房屋。在日本的某二手房屋交易網站上，免費轉讓的空置住宅已經占據了很大的版面。

Hamilton 認為，市場上看多日本房產的觀點並不成立，隨著日本年輕一代人口的相對減少，以及年輕夫婦結婚率的不斷下降，除非日本政府採取刻意的刺激措施，否則日本房地產市場的需求並不會出現顯著地提高。

這也無怪乎日本政府為何計劃延後退休年齡，甚至提出「終身工作，永不退休」。