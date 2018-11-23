【日盛投顧】9600點附近為多頭重要防線

同致

◆盤勢分析

1. 美股週四感恩節休市，週六將舉行地方選舉，週五台股開平走低震盪，最高點 9,738 點未收復 5 日線（9,739 點）、10 日線（9,772 點）、月線（9,786 點）、季線（10,296 點）、2 年線（10,417 點）、半年線（10,597 點）及年線（10,702 點），最低點 9,654 點守穩 11/13 低點 9,616 點及 10/26 低點 9,400 點，終場指數下跌 47.41 點，跌幅 0.49%，收在 9,667.30 點，成交金額為 768.90 億元，小於 5 日均量（934 億元）及 20 日均量（1,093 億元），量縮整理。三大法人合計賣超 20.42 億元：外資買超 0.82 億元、投信賣超 1.92 億元、自營商賣超 19.32 億元。

2. 由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

（1）、量能：回檔量縮或反彈成交量大於月均量方有利大盤回穩。

（2）、均線：支撐為 9,600 點至 9,700 點，壓力為 9,900 點至 10,000 點。

（3）、技術指標：KD 開口向下，9 日 K 值（35）小於 50，短線整理。

3. 櫃買指數跌幅 0.83%，收在 119.19 點，以櫃買指數的線型及指標角度而言，支撐為 117 點附近，壓力為 122 點附近，KD 技術指標開口向下，9 日 K 值大於 50，短線偏多整理。近期法人著墨較深的個股包括矽晶圓、IC 設計、設備、生技等。

4. 台股選股方向可留意台股選股方向可留意半導體、蘋概、網通、PCB、工業 4.0、車用、風電、生技、金融、越概、內需、自行車等。

矽晶圓、5G、PCB、太陽能、越概、車用、生技相對抗跌

1. 半導體：可留意晶圓代工 3707 漢磊、封測與導線架 6239 力成、2351 順德、矽晶圓 6488 環球晶、3532 台勝科、6182 合晶、5483 中美晶及 IC 設計：2379 瑞昱、3034 聯詠、2458 義隆電、6462 神盾、3227 原相、6435 大中、5269 祥碩、2454 聯發科、4968 立積等。

2. 蘋概：Apple 的手機銷售不佳，但筆電等新產品反應不差，且耶誕節消費旺季將至，蘋果供應鏈如 6176 瑞儀、5264 鎧勝 - KY、2382 廣達、2439 美律、4943 康控 - KY、3673TPK-KY、3008 大立光、2474 可成、4958 臻鼎 - KY、6269 台郡、2360 致茂、6271 同欣電仍可留意，PA 相關應用仍廣，3105 穩懋、2455 全新、8086 宏捷科、4991 環宇 - KY、4971IET-KY 等長線仍可關注。

3. 網通：5G 及車用長線需求可期，可注意 6285 啟碁、5388 中磊、4977 眾達 - KY、3491 昇達科、3682 亞太電等，安控有機會因中美貿易轉單，3454 晶睿、3356 奇偶、8072 陞泰等有機會受惠。

4.PCB：2368 金像電拚轉盈，INTEL 處理器缺貨帶動 ABF 基板供不應求，相關公司如 3037 欣興、3189 景碩、8046 南電等將受惠，上游 3645 達邁切入 PI 新應用也可留意。

5. 太陽能：市場傳言大陸將恢復補助，加上近期主流高效電池產品需求轉強帶動報價上漲，6244 茂迪、3576 聯合再生、3686 達能、2406 國碩、3691 碩禾、3519 綠能等反彈。

6. 越概：越南在中美貿易戰中相對受惠，相關概念股包括 9910 豐泰、9938 百和、1434 福懋、4426 利勤、1477 聚陽、1476 儒鴻、4401 東隆興等。

7. 車用：Tesla 加強與大陸合作，出貨量長線將攀升，供應鏈 1536 和大、3665 貿聯 - KY、3003 健和興、2421 建準、8349 恒耀、3019 亞光等營運可期，另外可留意倒車雷達相關的 2231 為升、3552 同致及上游電池相關的 4721 美琪瑪、4739 康普、1723 中碳等。

8. 生技：行政院生技產業策略諮議委員會議 (BTC 會議) 長線對生技業帶來政策性利多，可留意包括原料藥 4119 旭富、新藥 1782 中化生、4180 安成藥、4157 太景 *-KY、1760 寶齡富錦、4123 晟德、4162 智擎、1795 美時、4174 浩鼎、1701 中化、醫材 4107 邦特、4736 泰博、保健食品 8436 大江、4743 合一、醫美 4137 麗豐 - KY、4190 佐登 - KY、1786 科妍、6666 羅麗芬 - KY。

9. 自行車：電動自行車滲透率逐步拉高，9914 美利達、9921 巨大、8933 愛地雅、8163 達方等可受惠。

10. 內需：受貿易戰影響較低，相關公司包括 2633 台灣高鐵、1216 統一、2912 統一超、8341 日友等。

11. 金融：美國持續升息循環，大陸開放外資比例，金融族群受惠，指標包括 2881 富邦金、2882 國泰金、2891 中信金、2886 兆豐金、2883 開發金、2884 玉山金、2823 中壽、5871 中租 - KY、9941 裕融等。

12. 工業 4.0：工業自動化需求長線仍將持續成長，2308 台達電、6414 樺漢、2049 上銀、1590 亞德客 - KY、1597 直得等相對受惠。