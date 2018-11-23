合和老矣，胡應湘難封

如今的合和實業（00054-HK）和今天的香港一樣，收縮，一直在收縮。

重回香港

相較於80年代的風光，今天的合和實業黯淡了很多，也降到了它的價值最低谷。

今年4月，由於出售合和公路基建，合和實業一下多了51億港元的稅後淨利潤。一下子有了那麽多現金，合和賬面業績好看許多，但這隻是昙花一現，隨著廣深高速和廣珠西線高速公路這兩棵搖錢樹的易主，接踵而來的便是合和感受到墜入谷底的空虛，無邊無際的空虛。

少了基建收益的合和實業今年對財政結算日做了更改，由6月30日改為每年的3月31日。20日，合和實業又重新發佈了2018年4月1日至9月30日的財報，期内總收入14.54億港元，較2017年同期32.54億港元減少55%。主營業務收入同比銳減的原因我們可想而知，合和基建旗下僅有的兩條高速，廣深高速和珠江三角洲西岸幹道，也就是我們熟知的廣珠西線高速，平均每天收過路費1300多萬元，單就廣深高速而言，其日均車流量就高達10.4萬架次。失去了這個日進鬥金的屏障，合和又縮水不少。

此番向深圳國資委出售高速公路後，合和實業内地的基建業務撤離殆儘，合和實業終於可以功成身退、告老還鄉了。合和從此折返香港。

四十年後，物換星移，如今的香港也早不是當年的香港。頭頂王冠的合和中心早已被春風得意的ICC、IFC搶去風頭。合和中心曾經雄霸香港地標王座十年之久，睥睨香港群樓，站在合和中心的頂層，維多利亞港，香江一眼在望。

合和中心的落寞，也折射了現今合和實業的境地。從財報看，如今合和實業隻能靠收租過活了麽？從下表我們可以看出，合和的物業+酒店及餐飲收入為8.28億港元，刨除已經終止經營的收費公路對本期内庫房收入的影響，投資物業經營收入佔了本期收入大頭。

而香港的物業現在又是什麽光景呢？香港經濟的風向標樓市最近也是頻頻吹冷風，連續漲了15年的房價早已高不見頂，朝夕之間就有可能分崩離析。倘若樓市入冬，不僅合和僅有的這幾家物業公平值收益會大跌，甚至整個租賃業務都會受到影響。

重回香港，合和本期内的溢利也被打回原形。除卻51億港元的出售公路費，再刨去在使用物業公平值收益10.79億港元，合和期内擁有人應佔核心溢利由2017年同期7.09億港元減少至3.94億港元。更慘痛的是，以後再也不能收過路費了。

好在公司手握大批現金，這在經濟萎靡時期是讓多少公司羨慕的事兒。有了錢，合和決心開發早已規劃好的合和中心二期工程，預計2019年完成地盤平整及地基工程目標，2021年底投入運用。還有皇後大道東153-167號項目，預計也將在2022年完工。

儘管如此，合和似乎依舊圍著自己原本的盤子在打轉，難道廉頗老矣？

胡應湘難封

胡應湘曾經富比李嘉誠，但最終合和與長實命運分野。

1972年，合和實業在香港聯合交易所上市，成為了香港五大地產商之一，與李嘉誠的長江實業同屬一個梯隊。相對香港地產商人的稱號，胡應湘更願意做一名工程師。

命里該來的還是來了，70年代末，胡應湘參加了一場内地舉辦的交易會，開始了他後半生與内地的不解之緣。那時候香港飛黃騰達，内地貧窮落後，咫尺距離卻天地異同，胡應湘感慨不已。

他這名設計師有幸遇到國家的總設計師，當總設計師一聲令下，春天的故事也便開始上演。胡應湘成了第一批進入内地的投資商。

1980年，胡應湘拉攏了李嘉誠、鄭裕彤等五位大商人在廣州共同興建了中國大酒店，至今仍是廣州最知名的高檔酒店，四年後，胡應湘還把酒店歸還給廣東政府。

不過事後，胡應湘和李嘉誠一個向左走，一個向右走，在李嘉誠抄底房地產業的時候，胡應湘卻舍棄財源滾滾的地產業，改行進軍内地基建和能源領域，在他看來，一個國家要經濟騰飛一定需要三個前提，即通訊、能源和交通三者的建設。

這也成了他們兩個人事業，確切的說是家族事業的分水嶺。至今，李嘉誠家族蒸蒸日上，不過仍是相對封閉的一個家族事業，而胡應湘的合和似乎超越了“家族”範疇，雖然錯過那些富豪排行榜，但看上去更像是一份大眾事業。孰輕孰重，可能財富併不是唯一衡量的標準，秤砣自在人心。錢不一定最多為好，在内地民眾看來，胡老事業上早已功成名就，生活衣食無憂。

在中國大酒店之後的30多年里，知識分子胡應湘先後在珠三角投資興建了廣深高速公路、沙角電B和C廠、廣珠高速、虎門大橋、深圳火車站聯檢大樓等。光是在電力項目的投資總額就超過了199億元，沙角電廠當時總裝機容量幾近趕超當時的葛洲壩電廠。胡應湘為早年的珠三角興起出錢出力，立下了汗馬功勞。

還有一座跨越伶仃洋的大橋，讓胡應湘魂牽夢繞了40年，這座橋的初始就源於他的大膽設想。

2006年，為了探討雙方合作投資建設港珠澳大橋主體工程的可能性，中國交建派專業團隊專程到香港合和中心拜訪胡應湘。2011年7月，在港珠澳大橋正式動工後，胡應湘前去探訪施工進展。

儘管胡應湘沒有親手參與設計港珠澳大橋，但他超前的意識和遠大的目光還是讓人折服不已。其早年的呼籲奔走，也讓大橋開土動工成為現實。因為港珠澳大橋，胡應湘再次被輿論肯定。

胡應湘一直是走在時代前列的人，今年83歲的他活得更加灑脫。有人說出售廣深高速或許是他基建夢的完結，他一句“你們有誰人沒用過合和的高速公路？”雲淡風輕。

合和實業是大陸巨變的記錄者，更是參與者，物換星移幾度秋，今天的香港，變得越來越依賴、渴望祖國母親的支持。

做實業可能不是最賺錢的，但卻永遠是最有意義的。合和實業得與失，隻一句，滄海一聲笑，滔滔兩岸潮，浮沉隨浪隻記今朝？

作者：李瑩

編輯：唐文英