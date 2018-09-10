北美新訂單及模具收入挹注 廣華-KY 8月營收較上月微增

廣華 - KY(1338) 公佈 8 月合併營收為 6.78 億元，月增 2.6%，年減 0.11%。廣華指出，8 月為品牌車廠暑休傳統淡季，但受惠於北美市場客戶新車款訂單及模具收入挹注，單月營收較上月微增成長 2.59%；累計前 8 月合併營收 53.45 億元，年增 6.73%。廣華指出，今年 7 月蓋世汽車於上海舉辦「2018 中國汽車輕量化產業高峰論壇」，未來汽車製造將以質量更小、強度更大的新材料和零配件模組化促成汽車輕量化，藉以發揮整車燃油經濟性、車輛控制穩定性、行車安全性等特性，凸顯汽車輕量化是當代汽車工業發展的重要方向。



展望下半年，廣華指出，由於 7、8 月為品牌車廠暑休傳統淡季，整體客戶的備貨力道較弱，但北美新車款訂單日產 Altima 已逐步進入量產，可望推升下半年整體營運成長表現。



此外，8 月份東風本田 CR-V 在中國新車銷售市場已從 5 月的 3325 輛爬升至 1.32 萬輛，將更有利於未來業績成長表現，廣華指出，公司目前主要生產基地皆保持高水位的產能利用率，尤其，武漢廣佳在公司致力於優化產能、調整產能配置等的策略執行下，自去年 9 月起持續保持穩定獲利水準，廣華可望隨著主要客戶在進入旺季銷量走高後而擴大其下單力道，有助於公司訂單展望無虞。