日系車廠銷售成長 廣華-KY前三季營收年增5%

廣華 - KY(1338) 自結 9 月合併營收為 6.81 億元，月增 0.38%，年減 2.24%；廣華指出，第三季為汽車傳統產業淡季，9 月營收表現平穩；累計前三季合併營收計 60.1 億元，年增 5.09%。廣華指出，觀察今年前 8 月在中國乘用車按國別的銷售表現來看，美系及法系品牌的銷量較去年同期下滑，該市場份額明顯由中國自主品牌、德系、日系及韓系瓜分，其中，日系車廠的新車銷售量較去年同期成長 4.51%，市占率則達到 18.27%，帶動公司主要客戶的備貨力道有穩定成長表現，且挹注各生產基地保持高水位的產能稼動率，是貢獻廣華前三季營收仍較去年成長重要關鍵。



廣華進一步表示，持續強化旗下汽車裝飾件產品的輕量化及環保等工藝技術進程，包括最新技術 OMD(模外真空熱轉印) 等製程，並強化完整的垂直及水平整合技術能力，滿足品牌車廠單一車款可一站式解決多個不同表面加飾工藝的需求，未來隨著更多客戶針對應用輕量化、環保等技術的需求增溫，有機會切入與主要客戶及品牌車廠更多業務的合作機會，藉以創造訂單能見度保持在一定的水準之上。



展望第四季，雖 10 月受到中國十一長假、工作天數較少影響，但廣華可望在汽車傳統產業旺季的加持下，帶動良好的銷售成績，並對公司整體營運帶來正面的挹注。



廣華積極調整產品結構、嚴控費用支出、材料自主性等策略執行，以降低人工薪資成本增加的負面影響，廣華目前也已接獲多款新車及改款車之新訂單，包含本田雅閣 (Accord) 混動版、日產天籟 (Teana)、東風小康等，隨著下半年開始陸續亮相上市，將有機會逐步挹注公司各生產基地的產能利用率站穩高檔水準的表現。再者，廣華也藉由中國與墨西哥兩地多廠供應全球平台的優勢，進一步深化與全球品牌車廠及一階(Tier1) 汽車裝飾件供應商的合作。

