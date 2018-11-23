WTO研究：全球貿易限制措施激增六倍 或將進一步升級

本周四，世界貿易組織（WTO）在最新一份報告中表示，20 國集團（G20）成員國自今年 5 月以來，已實施了 40 項新的貿易措施，覆蓋全球貿易規模達到約 4810 億美元。

WTO 指出，這一規模是此前六個月（去年 10 月至今年 5 月期間）的六倍，並創下自 2012 年以來，該組織所監測 G20 貿易的最高水平。

該組織總幹事 Roberto Azevedo 表示，這份報告應該引起 G20 集團，甚至是整個國際社會的重視：

「貿易限制的進一步升級仍然是一個實實在在的威脅。如果我們繼續沿着目前的道路走下去，經濟風險將會增加，對全球經濟增長、就業和消費都將產生潛在影響。」

另外值得注意的是，報告中還提到了，G20 集團平均每月還實施了近 7 項貿易自由化措施，如降低進口關稅和出口關稅，以順應 2012 年以來的趨勢。這些自由化措施覆蓋的貿易規模達 2160 億美元，約為上次報告的 2.5 倍。

今年以來，全球貿易摩擦不斷升級。尤其是美國自 3 月以來開始對鋁和鋼等進口金屬徵收高額關稅，這激怒了包括加拿大和墨西哥以及歐盟和日本在內的主要盟國，並招致對方實施報復性關稅。

11 月中旬，彭博社還報導稱，美國商務部起草了一份文件，計劃以國家安全為由，向進口汽車徵收關稅。

一直以來，川普對於汽車關稅十分執着。雖然川普高級經濟團隊中多位成員都認為這是一個糟糕的主意，但這都沒有動搖川普的決心。川普此前曾多次表示考慮徵收 25% 的汽車關稅，徵收對象包括歐盟和日本等貿易夥伴。

在上個月結束的美墨加三方談判中，川普政府就曾用汽車關稅給加拿大施壓，迫使加拿大最終作出妥協，最終達成《美墨加協定》（USMCA），替代了 20 多年前的《北美自由貿易協定》。