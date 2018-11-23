中、俄商討雙邊支付系統 俄總理：將棄美元

據外媒報導，俄國總理 Dmitry Medvedev 訪問中國時表示，正和中國討論啟用新的跨境貿易支付系統，透過人民幣及俄國盧布支付交易，避開美元箝制所帶來的貿易限制。

他也指出，除了雙邊貨幣交易，兩國也在討論開放中國銀聯卡在俄國使用，也同時開放俄國 Mir 信用卡在中國使用，如此一來可以避免兩國在使用美國支付系統時可能遇上的麻煩。

俄國在 2014 年因兼併克里米亞遭到國際制裁，Visa、Mastercard 拒絕為部分俄國客戶提供服務，進而促進自家支付系統 Karta Mir 發展。如今 Mir 卡在俄國發卡量達 1,400 萬張，在當地廣為使用，因此俄國有意連結 Karta Mir 和中國銀聯來對抗美國支付系統。

Medvedev 稱，美國對國際金融界的影響舉足輕重，若美元持續占據主宰地位，那麼碰上問題時影響將會遽增，因此必須提升儲備貨幣和支付方式的多樣性，才能創造更平衡的國際金融體制，造福群眾。

根據統計，環球銀行金融電信協會 (SWIFT) 清算系統中，有 42% 交易以美元進行，這代表著若被排除在此系統之外，貿易將會嚴重受限，美國能以此作為貿易籌碼制裁他國。

星展 (DBS) 銀行經濟學家 Nathan Chow 表示，新的跨境支付系統能避免 SWIFT 成為美國的制裁工具，也可進一步協助人民幣走向國際化，促進中、俄雙邊貿易。