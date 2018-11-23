歐洲央行會議紀要：經濟存在「不確定性」 但總體保持擴張

文件顯示，歐洲央行決策者承認經濟的「不確定性和脆弱性」，但稱這些不利因素不足以削弱歐元區經濟增長將佔上風的信心。

周四公布的歐洲央行會議紀要顯示，決策者們承認經濟前景面臨不確定性和脆弱性。紀要稱有部分證據表明經濟增長面臨的風險傾向於下行。TLTRO 剩餘到期時間不足一年，可能衝擊銀行流動性部位。

但決策者們大體認同，儘管經濟數據不及預期，但仍表明經濟持續擴張、通膨壓力逐漸上升。政策依舊與市場預期和此前決議保持一致。貿易緊張局勢帶來的影響可能被美國進口增長所抵消。

"需要強調的是，即將公布的數據雖然略遜於預期，但總體上與正在進行的廣泛擴張保持一致。"12 月份的新預測——其中將首次包括 2021 年的預測——「將提供一個更深入評估的機會。」

此前數據顯示，歐元區第三季 GDP 季環比和年增率均不及預期和前值。歐元區第三季 GDP 季環比初值 0.2%，創 2014 年以來最低增速，預期 0.4%，前值 0.4%，年增率初值 1.7%，預期 1.8%，前值 2.1%。

歐洲央行在 10 月份會議上維持利率不變，重申預計將在 12 月份結束 QE，預計至少在 2019 年夏天結束前將保持利率不變。

會議紀要發布三周後，歐洲央行將召開今年最後一次政策會議，預計屆時將確認限制其債券購買計劃，這是歐洲央行政策逐步正常化的關鍵一步。

官員們一致認為，「在仍存在諸多不確定性和脆弱性的環境下，貨幣政策的連續性和穩定性尤其有必要」。

雖然決策者承認美國貿易保護帶來的風險，但同時表示，美國現在更強勁的進口可能會抵消相關不利影響。

歐洲央行同時注意到，企業通過犧牲利潤來吸收更高的工資，從而抑制了通膨對消費者價格的傳導，但也同時承認，（在高工資背景下）商品價格不可能無限期的受到擠壓。

但會議紀要並沒有提供歐洲央行向銀行提供新一輪廉價資金的相關資訊。也沒有提及如何根據歐洲央行的資產購買計劃再投資到期債務。

投資者將在 12 月 13 日的央行會議上密切關注相關關鍵資訊。