國內外ETF管理費差很大 金管會將檢討投信收取費用合理性

立委施義芳今 (7) 日在立法院財委會指出，國內外 ETF 的管理費用差距很大，有國外券商在臉書以低管理費搶客，「難怪台灣基金規模一直無法成長」，對此，金管會主委顧立雄表示，金管會會將此未經核准的跨境券商，發送警訊到 IOSCO(國際證券組織)。至於收取費用部分，因為基金管理規模大小不同，國外 ETF 基金規模都很高，規模愈大收取費用本來就愈低，但仍會來檢討收取費用的合理性。。

施義芳表示，美國證券商 Firstrade(第一證券) 透過臉書以低管理費搶客，如果投資人投資 1000 萬元，以美國知名的「Vanguard 整體股市 ETF」(簡稱 VTI) 為例，管理費每年僅收 0.04%，也就是一年管理費只收 4000 元。

但國內投信業者的「元大 S&P500」ETF 為例，規模約 66 億元，每年管理費收 0.5%，還要加計其他費用 0.27%，共收 0.77%，一年管理費高達 7.7 萬元，兩相比較起來，收取費用率整整相差了快 20 倍，「難怪台灣基金規模一直無法成長」，要求金管會應檢討 ETF 費用問題。

顧立雄表示，這件事有兩個層面，第一個是，國外券商若未經核准在台經營證券業務，依證交法是有刑責，但這種網路上攬客，其伺服器在國外、委託服務也在境外，所以有模糊空間，但一旦查明確有攬客，金管會仍會將此未經核准的跨境券商，發送警訊到 IOSCO（國際證券組織）。

而國內外 ETF 管理費用「差很大」部分，顧立雄解釋，基金規模越大，收取費用本來就愈低，無法相提並論，但會來檢討收取費用的合理性。

證期局長王詠心補充說明，目前部分基金公司會在契約中訂好規模達到多少，經理費減收多少，金管會也擬鼓勵推動每一家基金公司都可以依照此辦理，但無法強制。