2018年台灣企業永續獎 航空、百貨和連鎖速食均有業者獲獎

「2018 年台灣企業永續獎 (TCSA)」評選結果今 (22) 日揭曉，國籍兩大航空公司華航 (2610-TW)、長榮航 (2618-TW)，以及連鎖百貨遠百 (2903-TW)、連鎖速食業者安心 (摩斯漢堡)(1259-TW) 均獲獎受到肯定。

華航在企業永續報告類和企業永續績效類表現不凡，共獲 4 項大獎，其中，「TOP50 白金獎」和「氣候領袖獎」蟬聯 5 屆殊榮、「社會共融獎」也連續 2 年獲獎，今年特增設的「英文報告獎」，是華航首度參選即獲獎。

華航除受到 TCSA 肯定外，也受到國內外多項評比認可，包括 3 度入選「道瓊永續新興市場指數 (DJSI)」和「富時 (FTSE) 社會責任新興市場指數」、入選「臺灣永續指數」、「臺灣高薪 100 指數」和「臺灣就業 99 指數」等。

長榮航同樣榮獲 TOP50 白金獎，長榮航總經理孫嘉明表示，2014 年起每年均發行企業社會責任報告書，持續揭露在公司治理、環境和社會等領域的具體作為，除了堅持安全和服務的核心價值外，也積極回應利害關係人所關注的重大議題，朝向企業永續經營的目標邁進。

安心榮獲「企業永續報告金獎」、「綜合績效 TOP50 獎」和「供應鏈管理獎」3 大殊榮。

安心表示，已提出「商品、服務、用餐環境」三種品質全面升級的創新計畫，除了員工積極參與社會服務、廠商控管，以及店舖周邊社區環境維護等，今年更進一步與各國家公園合作推廣生態環境教育。

遠百則是拿下台灣企業永續獎，同時在社會共融獎、創新成長獎，以及企業永續報告獎得到肯定。

遠百說明，用科技打造全通路賣場，發展數位零售大未來，並關懷弱勢偏鄉學童，已連續 10 年邀請學童舉辦聖誕點燈活動。